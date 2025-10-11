¿Quién no ha pasado por una pena de amor? Es un momento que “no respeta pinta”, como dicen por ahí. No tiene que ver con estratos sociales, ni horario, ni fecha en el calendario. Y mucho menos con Majida Issa. Sí, la esbelta mujer que a más de uno le ha robado el corazón desde la pantalla chica.

“También nos ha pasado”, confiesa la actriz y cantante sanandresana entre risas, asegurando que no pudo hacerle el quite a la tusa en algún momento de sus 44 años de vida. Pero se curó a punta de música, como ella sabe, y ahora disfruta las mieles de su exitosa carrera artística.

Issa es una de las cinco artistas que participarán en el show Planchando el despecho, un espectáculo musical que se llevará a cabo por primera vez en Barranquilla el próximo sábado 18 de octubre.

Junto a ella estarán Laura De León, Keyla, Marbelle y Yolanda Rayo, quienes le cantarán al amor y al dolor en el Salón Jumbo del Country, en el norte de la ciudad.

“Planchando el despecho tenía una deuda con Barranquilla, porque realmente habíamos hecho todos los planes para ir mucho antes, pero bueno, la gira se organizó de varias maneras y tuvimos que dejarlo para octubre, queríamos ir desde mayo. Tenemos tantas ganas de visitar Barranquilla, porque amamos la ciudad, nos encanta bailar, cantar con ustedes y además porque tenemos familia a la que queremos mucho todos allá. Así que tenemos una deuda con Barranquilla y la vamos a cumplir”, aseguró en entrevista con EL HERALDO.

Precisamente este año cumple dos décadas de trayectoria artística, periodo en el que se ha dado a conocer por su aparición en la pantalla nacional con producciones como Sin senos sí hay paraíso, donde hizo el papel de Yésica Beltrán ‘La Diabla’; Corazones blindados, La ronca de oro y La Guzmán.

De esos 20 años de éxitos, 10 los ha alternado haciendo equipo con otras cuatro talentosas mujeres que hoy conforman Planchando el despecho. Un espacio que Issa describe como una “familia” y que a la vez le ha dado la oportunidad de evolucionar y fortalecer su carrera, especialmente la musical.

“Tengo el honor de compartir el escenario con artistas impresionantes, con voces impresionantes y eso me ha hecho a mí crecer a lo largo de estos años como cantante enormemente. O sea, yo no te puedo explicar, lo que yo cantaba hace 10 años no es lo mismo que yo canto ahora. Con ellas aprendo todas las noches”, reconoce.

Para sanar el corazón

Tomada de Instagram Laura de León, Keyla, Marbelle, Majida Issa y Yolanda Rayo.

Y es que, para Majida Issa, lo que vivirá Barranquilla no solo será un concierto, sino también una experiencia que les permitirá a los asistentes al Salón Jumbo del Country “sanar su corazón”.

“A lo largo de estos 10 años que llevamos cantando juntas, hemos sido testigos de cómo la gente entra de una manera y sale de otra, es un lugar para ir a desestresarse, a planchar el corazón y desarrugar el alma, porque el que llegue ahí despechado o entusado sale sanito, eso es como un hospital para el corazón y es un lugar donde definitivamente te desconectas del mundo un ratito, la pasas delicioso”, resalta una de las protagonistas de la noche.

Esta talentosa mujer destaca la armonía que ha construido con Laura, Keyla, Marbelle y Yolanda, define como una “responsabilidad” el hecho de crear grupo tantos años y en medio de proyectos individuales.

“El regalo que ha sido para mí compartir con ellas, cada uno de los escenarios, es que no es lo mismo. Artistas y voces tan grandes, icónicas en este país, cuando yo nunca me imaginé que yo iba a tener la oportunidad de cantar todos estos años con ellas, aprender de ellas, disfrutarlas en vivo, construir en equipo, hacer una amistad, acompañarnos en los momentos difíciles de la vida, porque a lo largo de este tiempo nos hemos acompañado en los momentos de éxito, pero también en los momentos en los que la vida no sonríe. Crecer juntas, abrazarnos todos estos años ha sido para mí un regalo, esta experiencia es un gran regalo, es un gran privilegio”, manifiesta.

Los proyectos de la artista

Precisamente entre sus proyectos personales menciona la alegría que siente por su participación en La Sustituta, disponible en VIX y que ha sido nominada a varios premios, además de esta gira de Planchando el despecho, que prepara también su temporada en Bogotá tras su paso por Barranquilla.

De igual manera, sigue trabajando en un proyecto del cual todavía no puede dar detalles. “Pero estaremos en las pantallas nacionales nuevamente”.

“El público barranquillero es una delicia, porque a todo dicen que sí. Si hay que cantar, cantamos a gritos. Si hay que bailar, bailamos sabroso. Les aseguro una noche espectacular, inolvidable, desestresante, deliciosa. Vamos a divertirnos y vamos a cumplir la cita que teníamos en deuda desde hace dos años, estamos felices de ir a Barranquilla, estamos felices de ir a desarrugar el corazoncito y planchar el alma con todos ustedes”.

Con este mensaje, Majida Issa invitó a sus seguidores y a los despechados en Barranquilla a disfrutar de Planchando el despecho, el próximo sábado 18 de octubre en el Salón Jumbo del Country.