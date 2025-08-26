El cantante de vallenato Elder Dayán Díaz, hijo del recordado Diomedes Díaz, sorprendió a sus seguidores al revelar que se convertirá en padre por cuarta vez.

La noticia la hizo en su cuenta de Instagram acompañada de un emotivo video en el que, junto a su esposa Milena Robayo y sus tres hijas, compartió el momento de la revelación de sexo del bebé.

“Le pedí a Dios que me regalara un hijo sano y aquí está la bendición. Les comparto mi felicidad con todo el corazón”, dijo.

Asimismo, mostraron que la celebración tuvo lugar en las playas de Santa Marta, frente al mar, y estuvo ambientada con la canción “Mi muchacho”, de su padre, El Cacique de La Junta.

Entre lágrimas y abrazos, la familia celebró la aparición del humo azul que confirmó que el esperado bebé será un varón.

Y es que Elder y Milena, que llevan más de una década juntos y contrajeron matrimonio el 7 de noviembre de 2015 en Santa Marta, ya son padres de tres niñas: Martina, Amelia y Victoria, quienes no ocultaron su emoción por la llegada de su hermanito.