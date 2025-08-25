La cantante argentina Nicki Nicole celebró su cumpleaños número 25 y Lamine Yamal compartió en redes sociales su primera fotografía juntos.

Con esta foto estarían confirmando su relación sentimental, que hasta ahora solo eran rumores. La artista celebró junto a su pareja con una torta blanca, rosas, globos con forma de corazón y pétalos de rosas.

En la imagen, la argentina luce un vestido con transparencias, mientras que el futbolista del F.C. Barcelona aparece con un traje elegante.

Instagram lamineyamal Lamine Yamal confirmó su relación Nicki Nicole

Los comentarios sobre una posible relación entre ambos comenzaron semanas atrás, tras la asistencia de Nicki al cumpleaños número 18 de Yamal en julio.

Asimismo, luego se les vio juntos en varias ocasiones, incluida una escapada a Mónaco que alimentó aún más las especulaciones.

Instagram nicki.nicole La cantante argentina Nicki Nicole

Incluso el padre del jugador, Mounir Nasraoui, cuando le preguntaban por la cantante decía que no la conocía. “No sé quién es, ni cómo es su cara, no te puedo decir si están saliendo. No me meto en esas facetas”.

¿Quién es Nicki Nicole, la novia de Lamine Yamal?

Nicole Denise Cucco, más conocida como Nicki Nicole, nació en Rosario, Argentina, el 25 de agosto del año 2000.

Desde muy joven mostró inclinación por el arte. El 25 de abril de 2019 publicó en su canal de YouTube la canción “Wapo Traketero”, que rápidamente se viralizó.

El impacto fue tan grande que la posicionó como una de las artistas emergentes más prometedoras de su generación, con un estilo que mezcla pop, soul y sonidos urbanos.

Pocos meses después, el 14 de agosto, estrenó una colaboración junto a Bizarrap en una de sus populares “Music Sessions”.