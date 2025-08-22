Millie Bobby Brown, reconocida mundialmente por dar vida a Eleven en la exitosa serie ‘Stranger Things’, acaba de sumar un rol inesperado a su carrera: el de madre. Este jueves 21 de agosto, la actriz de 20 años reveló a través de sus redes sociales que ella y su esposo, Jake Bongiovi, adoptaron a una niña, noticia que rápidamente se convirtió en tendencia.

Le puede interesar: Expareja de Laura González causa controversia al llamarla “prepago”: así respondió la modelo

“Este verano, le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción”, escribió Brown en Instagram. Y agregó: “Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de paternidad con paz y privacidad. Y de pronto somos tres”. La publicación fue cerrada con una firma conjunta: “Con amor, Millie y Jake Bongiovi”.

El anuncio no incluyó más detalles sobre la identidad de la menor ni sobre el proceso de adopción, lo que refleja la decisión de la pareja de mantener su vida familiar bajo cierta reserva.

Sin embargo, la noticia no resultó del todo sorpresiva para quienes han seguido de cerca la trayectoria de Brown. En varias entrevistas, la actriz había confesado su deseo de convertirse en madre a una edad temprana, un anhelo que ahora se hace realidad.

Vea aquí: Patricia Teherán comanda a las artistas vallenatas más escuchadas en Spotify

La relación entre Brown y Jake Bongiovi, hijo del legendario músico Jon Bon Jovi, también ha sido objeto de atención mediática. Los dos comenzaron a interactuar a través de redes sociales y pronto pasaron de la amistad al romance, confirmando oficialmente su noviazgo en 2022. Tras algunos años de relación, en mayo de 2024 celebraron una ceremonia de matrimonio íntima, lejos del ruido mediático, y hoy consolidan su vínculo con la llegada de su primera hija.

Para la generación que creció viendo a Millie en pantalla, la noticia marca un contraste entre su imagen juvenil y la decisión de asumir la maternidad tan pronto. Sin embargo, también resalta una tendencia entre las celebridades jóvenes que buscan equilibrar la exposición pública con una vida privada sólida, un reto que la actriz y Jake varias veces han manifestado querer enfrentar con discreción y serenidad.

Lea también: ‘El lugar más feliz del mundo’ no está en un mapa, Mike Bahía lo canta y lo crea

Actualmente, ambos continúan trabajando en sus proyectos profesionales. Mientras Millie mantiene activa su carrera actoral y sus incursiones en el mundo de la moda y la literatura, Jake ha seguido vinculado a la música y a iniciativas artísticas. No obstante, la pareja ha dejado claro que su prioridad será, al menos por ahora, disfrutar de la experiencia de ser padres y construir un entorno tranquilo para su hija.