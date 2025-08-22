Después de rendir homenaje a su Cali bella con un álbum íntegramente en salsa, Mike Bahía regresa a sus raíces sonoras con ‘El lugar más feliz del mundo’, un tema que mezcla su característico toque caribeño con vibrantes beats de afrobeat, trayendo de vuelta esa energía fresca y contagiosa que ha marcado sus más grandes éxitos.

Este sencillo es una declaración íntima de amor, donde cada verso refleja la complicidad de una relación que no necesita escenarios grandiosos para brillar, “Hasta en mi habitación el lugar más feliz del mundo, que la gente sepa que tanto que nos queremos se oye afuera del cuarto”.

Con esta canción, Mike invita a transformar cualquier rincón en un espacio para celebrar el amor sin condiciones.

‘El lugar más feliz del mundo’ fue compuesto por Mike junto a dos talentos del Valle; Branbel (joven artista del distrito de Cali), parte de la generación Dawer x Damper y Junior Zamora— y Dionelo, compositor de Palmira.

La producción estuvo a cargo de La Nube (Gabriel y Federico), con la participación especial de La Casta, logrando un sonido moderno, cálido y con sello colombiano.

La canción fusiona el pop urbano con tintes acústicos y elementos tropicales, generando un ambiente sonoro que abraza sin estridencias. La voz de Mike, cercana y emocional, le da vida a frases cargadas de verdad

Este lanzamiento llega en un momento muy especial de su carrera. Después de un 2024 lleno de logros, donde estrenó su álbum “Calidosa” —una producción celebrada por la crítica y ganadora del premio a Mejor Álbum del Año en los Premios Nuestra Tierra—, Mike dio un paso clave al mudarse a Miami junto a su pareja Greeicy y su hijo Kai, con el objetivo de expandir su carrera sin perder el arraigo emocional que lo caracteriza.

En la primera mitad de 2025, protagonizó el exitoso “Surf n’ Salsa Tour”, una gira internacional que lo llevó por escenarios de Estados Unidos, Canadá, Perú y Colombia, con shows sold out en ciudades como Toronto, Montreal, Bogotá y Medellín. Fue una gira que no solo celebró su música, sino también su evolución como artista y como ser humano.

Ahora, más conectado que nunca con su esencia, Mike Bahía presenta esta nueva canción como un regalo para quienes creen en el amor sin etiquetas, el que se construye en lo cotidiano y se defiende con canciones.

