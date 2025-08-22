El cantante japonés Koji Tatewaki, más conocido por su nombre artístico Luz, falleció a los 32 años de edad, el pasado 19 de agosto de 2025.

Karely Ruiz calentó el ambiente previo a la pelea contra Karina García: “voy a ir a arrancar extensiones”

Samuel Morales y Juank Ricardo lanzarán el álbum ‘La otra película’

‘Becoming Madonna’, el documental que aborda los éxitos y controversias de la Reina del Pop

La noticia la confirmó a través de un comunicado oficial emitido por su agencia, en el que expresaron su pesar por la repentina partida del artista y agradecieron las muestras de apoyo que recibió a lo largo de su carrera.

“Lamentamos informarles que nuestro artista Luz (nombre real: Koji Tatewaki) falleció repentinamente el 19 de agosto de 2025. Esta pérdida inesperada nos ha dejado con un profundo dolor. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por la amabilidad y el apoyo que recibió durante su vida, y hacemos este anuncio con el mayor respeto”, escribieron.

https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/muere-cantante-japones-luz-famosos-mundo-anime

Tatewaki comenzó su trayectoria como utaite, intérprete de covers de temas vinculados al anime, lo que rápidamente lo convirtió en una figura reconocida dentro de esa escena.

Su voz y estilo característicos lo llevaron a ser parte de producciones importantes, como el opening “Kakuriyo” del anime de terror Dark Gathering, y el ending “SISTER” de Cutie Honey Universe.

De acuerdo con el comunicado, la ceremonia fúnebre se celebrará en la intimidad, tal como lo solicitó su familia, quienes pidieron respeto a su privacidad en este momento de duelo.

Asimismo, se conoció que en enero de 2024 fue arrestado por posesión y consumo de drogas ilegales, lo que derivó en una sentencia suspendida de un año y ocho meses, además de tres años de libertad condicional.

A raíz de este suceso, la discográfica Pony Canyon rompió relaciones con él, poniendo fin a su contrato el 30 de enero de ese año. Tanto Luz como su agencia ofrecieron una disculpa pública, en la que expresaron arrepentimiento.

Los Latin Grammy homenajearán a la española Rozalén como mujer líder en el entretenimiento

Igualmente, no se ha dado a conocer la causa de su muerte a los seguidores del anime y de la música en Japón.