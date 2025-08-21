Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi sorprendieron a sus seguidores al anunciar que se convirtieron en padres. La pareja compartió un mensaje en el que revelaron que este verano dieron la bienvenida a su primera hija a través de la adopción.

“Este verano recibimos a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”, escribieron en un comunicado conjunto.

El mensaje finaliza con la frase: “And then there were 3” (“Y entonces fuimos tres”), firmado con cariño por ambos.

La noticia llega poco después de que Brown, de 20 años, y Bongiovi, de 22, celebraran su boda civil en mayo de 2024, tras más de tres años de relación. Desde entonces, la actriz británica y el modelo estadounidense han compartido con discreción aspectos de su vida en pareja, pero siempre han mostrado complicidad tanto en eventos públicos como en redes sociales.

Millie Bobby Brown alcanzó fama mundial gracias a su papel de Eleven en la serie Stranger Things, además de protagonizar la franquicia de Enola Holmes en Netflix. Jake Bongiovi, por su parte, es hijo del legendario músico Jon Bon Jovi y ha construido su propia carrera en el modelaje y la actuación.

Con este anuncio, la pareja confirma el inicio de una nueva etapa como familia, subrayando su deseo de vivir la experiencia de la paternidad lejos de la exposición mediática.