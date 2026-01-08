El 2026 empieza hablando de amor, pero no del perfecto ni del idealizado. Empieza hablando del real. Ese que se construye en lo cotidiano. Así nace “Me Gustas”, la nueva canción de Mike Bahía y Nanpa Básico, una colaboración que celebra los detalles simples que hacen que alguien nos importe de verdad.

Con la sensibilidad de Mike y las letras directas y honestas de Nanpa Básico, “Me Gustas” es una declaración sin exageraciones: habla de la complicidad diaria, de los pequeños gestos, de eso que no siempre se dice pero se siente. De acompañar, cuidar, compartir silencios y construir desde lo sencillo.

La canción marca el inicio de año para ambos artistas y reafirma su capacidad de conectar con el público desde historias que reflejan el amor real, ese que no vive de promesas grandes sino de acciones constantes.

El video refuerza este mensaje con escenas cotidianas que retratan relaciones reales: rutinas compartidas, miradas y gestos mínimos que con el tiempo se vuelven esenciales. Porque ahí en lo simple también vive el amor.

Con “Me Gustas”, Mike Bahía y Nanpa Básico nos recuerdan que el amor sigue siendo inspiración cuando se cuenta desde la verdad. Una canción cercana, honesta y perfecta para comenzar el 2026 acompañando a quienes creen en los detalles.

Mike Bahía cerró el 2025 con una gran presentación en Miami frente a un público entusiasta y diverso, el artista colombiano presentó un show cargado de energía con canciones como “Amor a mitad”, “Cómo te hago entender” y “Buscándote” uno de sus sencillos más representativos.

Además, como parte de su proyección internacional, Mike Bahía será el artista principal del Hankook Mexico City E-Prix, el próximo 10 de enero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo mundial.