Laura González, reconocida por su paso en el reality de RCN ‘La casa de los famosos’, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica luego de las recientes acusaciones realizadas por su exnovio, el empresario Juan Martín Moreno.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Moreno aseguró que la modelo le habría exigido altas sumas de dinero durante su relación, llegando a mencionar un pago de 40 millones de pesos por pasar una noche juntos.

También sostuvo que la invitó a Dubái bajo condiciones económicas y añadió que supuestamente fue víctima de amenazas relacionadas con datos personales que ella habría compartido.

Estas declaraciones no tardaron en viralizarse, y la modelo contestó con un comunicado oficial elaborado por su abogado, Julio R. del Villar.

“Yo también quiero mostrar las pruebas de que yo le pagué a Laura para que viniera a Dubái, Laura es prepago, todo se va a saber… Y voy a buscar también los audios donde ella busca gente de Medellín, les da mi número de matrícula de coche y mi número de casa para que me den balín”, dijo.

En el documento, la defensa de la modelo afirmó que Laura ha sido víctima de hostigamientos, amenazas y una campaña de desprestigio por parte de Moreno, lo que calificaron como un escenario de violencia digital y emocional.

Asimismo, el texto señala que las acusaciones del empresario son calumniosas, ofensivas y buscan dañar la reputación pública de la exconcursante del reality.

“Laura G ha sido víctima de hostigamientos, amenazas y una campaña sistemática de desinformación, desacreditación y violencia psicológica por parte de su ex pareja. De forma pública y reiterada, el señor Moreno ha venido realizando acusaciones deshonrosas, calumniosas y gravemente ofensivas contra mi clienta, buscando afectar su reputación e incidir negativamente en su imagen pública, en un claro contexto de violencia digital y emocional”, dice el documento.

Además, la representante legal de González adelantó que se iniciarán procesos judiciales en contra de Moreno por los delitos de amenazas, calumnia, injuria y violencia basada en género.