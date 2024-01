“La pequeña empresa se verá afectada por el aumento del 12 % en el mínimo”

R.

Cuando se parte de unos sindicatos que están haciendo su papel, defendiendo unos intereses de una fuerza laboral que no representa la totalidad de la fuerza laboral colombiana, es una fuerza sindicalizada. Ellos no consideraron realmente la gente que está esperando una oportunidad de vinculación laboral, entonces, la mayoría de las empresas que pueden dar mucho más, se rigen a factores externos que sean favorables en materia económica, y en estos momentos no tenemos condiciones externas positivas ni a nivel macro ni micro.