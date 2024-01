Aumento del precio de la gasolina calienta alza de bienes y transporte

El dato de inflación del 2023 será entregado este martes 9 de enero por el Dane y certificará incrementos que anualmente se definen por el IPC, como por ejemplo el de los contratos de arriendos. Otros bienes pueden también ser impactados aunque hay algunos como el de los alimentos que no sienten aún los efectos del alza del combustible o del fenómeno de El Niño.

Franklin Orozco, trabajador independiente junto a su esposa y propietarios de un vehículo en Soledad, dice que en su canasta de hogar destina $230 mil para tanquear su carro. “Lo que estoy haciendo con una gasolina que ha subido es hacer más gestiones en una sola salida con el vehículo. Estoy evitando los paseos y cuando tanqueo lo lleno para que dure más la gasolina”.

Con el aumento del salario mínimo al 12 %, Franklin Orozco sí cree que hay una ganancia real, como dijo el ministro de Hacienda. Dijo que lo comprobó en la primera compra del año de alimentos. “Compré ayer tres productos que el año pasado entre agosto y diciembre estaban más costosos y me daban menos cantidades: verduras, tomate, cebolla y ajo. En estos tres gasté $10.100 comprando dos libras de tomate y cebolla, y una de ajo que antes me daban 12 onzas. Sí he visto la ganancia”.

Juan Cabrera, un pequeño emprendedor en el sector de alimentos en Barranquilla, reconoce que desde el primer día del año está cobrando en sus productos congelados debido al nuevo incremento de la gasolina. Aunque admite que hasta el año pasado entregó los productos a domicilio gratis en su vehículo particular, este año el precio tiene sus ajustes. “Hacer la producción de 40 libras me cuesta $100 mil más comparado con el año pasado cuando me costaba $500 mil. Esto debido al aumento de materias primas este año: harina de trigo, pollo y el servicio de energía, que me aumentó 100 %. Como los productos los llevo con la cadena de frío en mi carro, aprovecho los recorridos largos para vender cantidades con un precio que incluya el valor de la gasolina. Hasta junio del año pasado gasté $300 mil en tanqueo y en noviembre llegué a $500 mil. Hoy no despacho ni entrego cantidades pequeñas en el carro”.