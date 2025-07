Al cierre del segundo día del foro local de la Ocde que se celebra en Barranquilla, el catedrático español Andrés Rodríguez-Pose, expuso varios temas en lo que tiene que ver con la política económica tanto a nivel nacional como global.

A través de su Masterclass denominado ‘Laboratorio de Políticas Alternativas’, Rodríguez-Pose resaltó que Colombia tiene potencial prácticamente en todos sus departamentos, pero, algunos más que otros.

“Si queremos que Colombia crezca, identifiquemos cuál es el potencial a invertir para que contribuya a mejorar la calidad de vida del país”, señaló el catedrático en su intervención que fue en el salón plenaria del Centro de Eventos Puerta de Oro.

En ese sentido, Rodríguez-Pose manifestó que se ha invertido cada vez más en las áreas más dinámicas, pero sin embargo, se han olvidado las regiones menos dinámicas y muchas de esas regiones que antes eran dinámicas, se han perdido en el olvido.

“Se ha generado una polarización entre lugares que importan y que no importan”, sostuvo.

Añadió: “Para el desarrollo hay que crear infraestructuras, hay que invertir, no se puede crecer, no se puede generar actividad económica si la electricidad de la ciudad no funciona, no se puede competir si no tenemos carreteras adecuadas”.

Aunque sostuvo que muchas veces la inversión en infraestructura se convierte “en una droga”.

“Yo siempre digo que el desarrollo es como una mesa. Infraestructura, capital humano, inversión e inmigración y e innovación. Si invertimos en una pata de la mesa, la mesa se cae”, expuso Rodríguez-Pose.