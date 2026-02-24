Bancolombia anunció este lunes 23 de febrero, sobre las 7 de la noche, que apagará todos sus servicios para dar inicio a un nuevo proceso de estabilización en sus sistemas, en medio de las fallas que han afectado sus canales en las últimas horas en el país.

A través de un comunicado oficial, la entidad señaló que la decisión responde a la necesidad de restablecer la normalidad operativa tras las intermitencias registradas desde el domingo.

Apagado total de canales digitales y físicos

En su más reciente actualización, el banco informó: “Restablecer nuestros servicios es nuestra prioridad. Y para lograrlo, en este momento hacemos unos ajustes en nuestros sistemas. Mientras esto ocurre, los canales digitales y físicos no estarán disponibles. Te avisaremos apenas nuestros servicios estén funcionando para ti”.

Bancolombia Este fue el comunicado mediante el cual el banco notificó a sus usuarios sobre la suspensión de los servicios.

Con esta medida, tanto la app Mi Bancolombia como otros canales virtuales y presenciales quedarán temporalmente fuera de servicio mientras se ejecutan los ajustes técnicos.

No hay fecha confirmada de restablecimiento

La entidad financiera no precisó cuánto tiempo durará el proceso de estabilización ni cuándo se normalizará la operación total de sus servicios.

En comunicados previos, Bancolombia había indicado que las fallas no obedecen a una vulneración de seguridad, sino a inconvenientes de infraestructura derivados de labores de mantenimiento.

Asimismo, aseguró que el dinero y la información de los clientes permanecen protegidos.

La decisión de apagar completamente los canales ocurre luego de casi 24 horas de reportes de intermitencia en la app Mi Bancolombia y otros servicios.

Hasta el momento, la entidad mantiene la comunicación a través de sus redes sociales y canales oficiales, donde publicará nuevas actualizaciones sobre el avance del proceso de estabilización.