A la expectativa estaban los trabajadores colombianos respecto al salario mínimo. Este jueves Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, confirmó que el sueldo se mantiene con el alza del 23,7 % tal cual como se había decretado en diciembre del año pasado.

Esta decisión se toma siguiendo la orden del Consejo de Estado que le solicitó al Gobierno expedir un nuevo decreto de manera temporal revaluando el salario mínimo, mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo respecto a lo decretado por el Ejecutivo en 2025 que fue suspendido provisionalmente.

“(El) decreto va a mantener el salario vital de los trabajadores y trabajadoras de Colombia”, adelantó el alto funcionario en entrevista con RTVC.

En ese sentido, precisó que el documento se expedirá “en las próximas horas en relación con el decreto transitorio que nos pidió el Consejo de Estado sin antecedentes”.

Reiteró que pese a que no están de acuerdo con lo decidido por el Consejo de Estado, respetarán la decisión y procederán a la firma del decreto transitorio tal cual como lo pidieron.

La decisión judicial, emitida el pasado 13 de febrero, se produjo en el marco del estudio de una demanda que solicita la nulidad del decreto que estableció un aumento del 23,7 % en el salario mínimo, dejándolo en $1.750.905 y en $2.000.000 con el auxilio de transporte incluido.

La subida del 23,7 %, anunciada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, superó las expectativas incluso de los sindicatos, que pedían un incremento del mínimo del 16 %, mientras que los empresarios ofrecían alrededor del 7 %.

Esa decisión fue criticada desde diversos sectores que consideran exagerado el aumento porque al salario mínimo están indexados los aportes a la seguridad social o los copagos de la salud, entre otros, lo que acabará impactando en la inflación y corroyendo el ingreso de los trabajadores.