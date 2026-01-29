La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) puso sobre la mesa su preocupación por el rumbo de la política fiscal del Gobierno, al señalar que en los últimos tres años la deuda pública se ha incrementado en más de 370 billones de pesos, en un escenario caracterizado por déficits primarios sin precedentes, un mayor recurso a obligaciones de corto plazo y un costo cada vez más alto para atender el servicio de la deuda.

En su informe sobre el balance de 2025 y las proyecciones para 2026, el gremio detalló que el pasivo del Gobierno nacional llegó en octubre a 1,18 billones de pesos, tras registrar un crecimiento cercano a 376 billones desde agosto de 2022, lo que equivale a un alza aproximada del 47 % en ese periodo.

El análisis subraya que la mayor parte de ese aumento provino del mercado interno.

De acuerdo con las cifras presentadas, cerca de 331 billones corresponden a endeudamiento doméstico, mientras que alrededor de 44 billones se explican por obligaciones externas, una composición que, según la Andi, evidencia una estrategia orientada a financiar el gasto mediante emisiones locales, operaciones de canje y títulos con vencimientos de corto plazo.

El documento estima que los compromisos por este concepto ascienden a unos 823 billones de pesos, lo que eleva el total de la carga financiera del Estado a aproximadamente 2.004 billones, una cifra que, en términos nominales, supera el tamaño anual de la economía colombiana.