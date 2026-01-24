En diálogo con EL HERALDO, Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana del Gas Natural (Naturgas), expuso diferentes temas que tienen que ver con la coyuntura de este sector energético tan importante para el país.

En ese sentido, dentro de los temas relevantes tiene mucho que ver algunos retos y desafíos del sector en materia de competitividad, autosuficiencia e importaciones. También las oportunidades de compras externas a Venezuela, y la opinión de una noticia que se dio a conocer en estos días, y es la orden que dio el presidente Gustavo Petro de ordenar recuperar predio de la regasificadora de la Sociedad Portuaria El Cayao (Spec) por presunto monopolio.

¿Cuáles vienen siendo los retos ahora mismo para el sector energético colombiano, especialmente en gas natural?

Colombia necesita garantizar que más de 36 millones de personas sigan contando con un gas natural, que sea de manera continua, que les llegue de manera segura y por supuesto que les sirva para absolutamente todo.

¿Para qué lo usan? Para cocinar en los hogares, mover la industria, se usa para el transporte público, pero también para vehículos particulares y carga pesada, los comercios usan gas, la generación eléctrica está respaldada con gas, ya que como no hay suficiente lluvia, que viene siendo la principal fuente de generación, por eso hay que asegurar el suministro de gas. Esto viene siendo un tema de debate técnico, sino que realmente es una necesidad que afecta a los colombianos.

El reto principal es que no falte gas y que esté a precios competitivos. En el año 2026 tendremos que seguir sumando gas importado para garantizar el suministro sin interrupción.

Por eso necesitamos con anticipación poder comercializar ese gas, destrabar proyectos clave, incrementar eh la actividad exploratoria para desarrollar el potencial de gas que nosotros tenemos en Colombia, porque si no agregamos más gas, venga de la fuente que venga, pues no vamos a poder garantizar estos dos objetivos fundamentales que es un suministro seguro y confiable y a precio competitivo.

¿En materia de competitividad e infraestructura, en qué se debe trabajar?

Hay que mejorar la competitividad vía contratos que sean eficientes, incluidos los contratos de gas natural licuado que se importan a largo plazo para poder obtener mejores precios. Hay que destrabar infraestructura que es crítica, infraestructura de transporte, cambiarle el sentido del flujo al transporte existente que en algunas partes solo fluye en un solo sentido y a eso le llamamos bidireccionalidad.

Hay que hacer conexiones del sistema de transporte, y para eso, se va a necesitar hacer consultas previas.

¿Qué opina de la actividad exploratoria?

Hay que incrementarla, porque si no tenemos exploración, no vamos a poder reponer las reservas que nos hemos ido consumiendo y eso se traduce en menos cantidad de volumen de gas importado, pero además, porque la verdadera seguridad energética de Colombia está en desarrollar el potencial de gas que tenemos.

Si bien todas las fuentes, es decir, todo el gas que podemos traer de distintos orígenes, nos va a ayudar a garantizar el suministro y mejorar la competitividad, lo cierto es que lo más seguro para Colombia es depender de su propio gas, y a eso nos tenemos que enfocar porque Colombia, porque si hay proyectos en los que hemos identificado un potencial de gas tanto en áreas continentales como en costa fuera, pero la demora de ejecución de esos proyectos estratégicos es lo que no nos ha permitido avanzar.

Sobre este tema de coyuntura del gas y su importancia, ¿qué opinión tiene sobre lo que dijo el presidente Petro de recuperar predio de la regasificadora de Spec por presunto monopolio?

Lo primero que hay que decir es que todos los temas entre particulares deben de resolverse en las instancias jurídicas correspondientes. Y lo segundo que hay que decir es que, respecto de la disputa que hay entre particulares, en relación con el predio, lo cierto es que no hay una decisión final o definitiva que lleve a su vez a tomar respecto del predio, con lo cual, yo creo que lo que hay que esperar las decisiones judiciales a las que haya lugar.

Es un asunto que debe manejarse con máxima responsabilidad institucional y promoviendo la seguridad jurídica, porque estamos hablando de una infraestructura energética que es estratégica para el país.

Cualquier controversia tiene que tramitarse por las vías legales administrativas con el debido proceso y las decisiones completamente sustentadas.

Es clave la planta regasificadora para Colombia en este momento, porque si recordamos en el año 2024 Colombia estuvo sujeto a un fenómeno del Niño que a su vez exigió que del total del consumo de energía eléctrica del país, el 30 % se produjera con gas natural, y ese 30 % que permitió que el país no se apagaba, el 20 % provino del gas natural de esa planta.

Cuando uno revisa los pronósticos del clima a futuro, lo cierto es que puede suceder que en el 2026 hayan condiciones climáticas favorables para la generación de energía, pero en el 2027 puede suceder que las condiciones no sean tan favorables, y cualquier afectación a una operación continua y segura de esa planta regasificadora pondría en riesgo también la generación de energía eléctrica, y eso es un criterio no menor.

Pero yo insisto que las disputas en particulares tienen que resolverse en las instancias competentes para eso, y sobre cualquier disputa que pueda existir sobre el tema de una decisión judicial definitiva que permita o justifique cualquier otro tipo de actuación administrativa.

¿Cómo ve ahora mismo la situación con Venezuela en materia de gas natural? Si bien es cierto que el Gobierno nacional ha sido muy insistente con importar gas desde Venezuela, inclusive ese es un tema que según el presidente Petro lo va a colocar a disposición cuando se reúna con su homólogo Donald Trump.

Lo primero que hay que decir es que la situación de Venezuela en lo que respecta a Colombia para gas natural cambió. Y cambió porque claramente, es un país que nuevamente empieza a tener un proceso de reactivación y en el cual la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos (Ofac) puede empezar a otorgar autorizaciones, pues viabiliza la posibilidad en un futuro de poder importar gas de Venezuela. o sea, que hay un cambio de condiciones porque antes de lo que ocurrió en enero, lo cierto era que no había viabilidad jurídica, y sin eso, pues no se podía comercializar ese gas.

Lo segundo, es que claro que es bienvenido para Colombia que se viabilice la posibilidad de tener en operación una infraestructura de transporte que existe entre Manaure y Maracaibo, que en su momento fue utilizada para exportar gas natural a Venezuela, y que también en un futuro puede ser utilizada para importar gas a Colombia o exportar también cuando tengamos excedentes de desarrollar el potencial interno.

Claro que es viable la posibilidad de sumar nuevas fuentes de gas, que no solamente venga importado en estado líquido, sino que el gas también pueda venir importado en estado gaseoso, porque como lo mencioné hace un momento, Colombia hoy en día está obligada y tiene la necesidad de sumar gas importado para garantizar el 100 % de su suministro, mientras logramos desarrollos con volumen significativo de gas local.

Ahora, la reactivación seguramente va a tomar su tiempo, no es que en automático tengamos la posibilidad de manera inmediata importar gas, porque hay que hacer unas inversiones en infraestructura, tanto en la parte del gas que está en el territorio colombiano, pero seguramente también habrá que hacer unas inversiones en infraestructura para conectar desde los campos que están bien sean en el Oriente que están bastante lejanos de Colombia o en el mar Caribe en el norte de Venezuela con la infraestructura que trae el gas a Colombia.

¿Cuál es el déficit de gas que se tiene para este año?

De acuerdo con el Gestor del Mercado, no hay suficiente gas local en firme, y eso es equivalente al 20 % del total de la demanda para el año 2026.