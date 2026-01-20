Tras el anuncio que hizo el Ministerio de Minas y Energía en la ciudad de Barranquilla sobre una reducción en el precio de la gasolina corriente luego de haberse saldado la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que desde el primero de febrero la gasolina costará $300 menos, pese a que expertos pronosticaban que el valor del galón podría reducirse en más de $3.000.

Leer también: Cesantías 2026: cuánto recibe un trabajador que no completó un año laboral

“Creemos que un valor aproximado de $300 en la reducción de este precio es una alternativa que estamos estudiando para el próximo mes y creemos que por esta ruta vamos a avanzar en la reducción del precio de la gasolina y generar una medida contrainflacionaria muy fuerte, que además va a generar unas muy buenas posibilidades en los nuevos ingresos que se han establecido en el país, producto del incremento en salario mínimo y de la nueva coyuntura”, señaló el ministro en diálogo con Caracol Radio.

Sobre ese mismo tema, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, había señalado que se trata de una decisión histórica, ya que, según indicó, es la primera vez en años que se reduce el precio de la gasolina sin recurrir a mecanismos fiscales que comprometan la estabilidad económica.

“Seremos el primer gobierno en la historia reciente que reduce el precio de la gasolina con cuentas claras, sin mentiras fiscales y poniendo por delante el bienestar de las familias y de los consumidores”, sostuvo el jefe de esta cartera.

Sobre la deuda que arrastraba el FEPC, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que presentó el Gobierno nacional en junio del año pasado mostró que la brecha presentó una reducción de $19,1 billones entre 2023 y 2025, pasando de $26,3 billones a $7,2 billones en dos años; a junio de 2025, la deuda solo representaba 0,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) frente a 1,7 % en 2023.

José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, manifestó que le parece fantástico que el precio de la gasolina baje, pero recalcó que el Gobierno no está diciendo la verdad sobre el manejo de este combustible.

“Desde finales de 2023 los colombianos estamos pagando un precio de gasolina superior al precio internacional y por ende los usuarios de autos movidos por gasolina estamos subsidiando al Gobierno para que este a su vez subsidie a los usuarios de ACPM, a quienes el presidente Petro les prometió ese subsidio y lo sigue haciendo por cuenta nuestra. Así que fantástico que se baje el precio de la gasolina y que nos avisen cuando puede ir a recoger cada ciudadano el cheque por todo lo que pagaron de más en precio de gasolina desde finales de 2023”, indicó Restrepo.

Importante: El FMI avisa del riesgo por las injerencias políticas en bancos centrales, incluida la Fed

Por su parte, Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que desde diciembre de 2023 la gasolina en el mundo se desplomó, y que en Colombia durante dos años se siguió pagando cerca de $2.000 más por galón, con los consumidores subsidiando el diésel de los transportadores.

“El precio hoy debería estar al menos $3.000 más abajo”, expuso Campos.

Los transportadores

El gremio transportador Fedetranscarga señaló que si la gasolina continúa bajando el Gobierno podría optar por incrementar el precio del diésel para cubrir ese desbalance.

En ese sentido, el gremio advirtió que un aumento del diésel tendría consecuencias graves no solo para el transporte de carga y de pasajeros intermunicipales, sino también para la industria agrícola, el sector productivo en general y para los municipios que no cuentan con interconexión eléctrica, los cuales dependen de plantas diésel para su funcionamiento.

A su vez, recordaron que la maquinaria pesada, los camiones y gran parte del transporte nacional operan con este combustible.