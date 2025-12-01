Este lunes se llevó a cabo la primera reunión de concertación para el salario mínimo de 2026, con la presentación de los datos del Dane sobre crecimiento económico, mercado laboral y cuentas nacionales trimestrales.

En ese sentido, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó en que los aumentos históricos en la remuneración básica de los trabajadores en el gobierno de Gustavo Petro no han golpeado el crecimiento económico ni el desempleo.

“El incremento del salario mínimo es un asunto vital para la vida de los trabajadores y trabajadoras, que son por lo menos 12 millones”, señaló Sanguino.

El primer tema a discutir, según el ministro del Trabajo, es el dato que se tomará como referencia de productividad laboral, entre todos los que publicó la semana pasada el Dane (0,91 %).

El próximo encuentro tendrá lugar el martes 9 de diciembre, cuando los participantes (gremios de empresarios y sindicatos) llevarán sus propuestas de incremento del salario mínimo. Por ley, la mesa tiene plazo para llegar a un acuerdo hasta el día 15 de este mes.

Además, el Gobierno analiza si desligar el aumento del salario mínimo del valor de la vivienda de interés social en el país.

Según Sanguino, el valor de la vivienda nueva está ligado al salario mínimo, este año en las grandes ciudades del país una vivienda VIS vale $213 millones.

Fenalco no va a participar

En carta radicada ayer ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, Fenalco ratificó que no participará en la Mesa de Concertación.

Según el gremio de los comerciantes, la medida obedece a que el Gobierno Nacional anunció pública y anticipadamente el aumento del salario mínimo, en una clara salida populista y de cara a las elecciones del próximo año, antes de que la Comisión pudiera deliberar y cumplir con su mandato legal y constitucional. “Con esta actuación, el Ejecutivo vulnera el principio del tripartismo y desnaturaliza el proceso de concertación, que exige respeto, escucha y construcción conjunta”.

Sobre esta decisión, el ministro del Trabajo señaló al vocero de los comerciantes de estar comportándose más como opositor que como líder gremial.

“Lamentamos y reprochamos el pronunciamiento de Jaime Alberto Cabal”, sostuvo Sanguino.