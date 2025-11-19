Las importaciones de Colombia crecieron en el mes de septiembre y ya acumulan incrementos por quinto mes consecutivo. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), estas compras externas fueron de USD6.128,8 millones y presentó un crecimiento de 18,7 % en relación con septiembre de 2024.

Leer también: “Nos quieren culpar por la situación del gas, pero hemos tenido resiliencia”: Ricardo Roa

Según la entidad, este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 18,6 % en los productos de manufacturas.

En septiembre de 2025, las importaciones de manufacturas participaron con el 75,6 % del valor total de las importaciones, seguido por productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 14,8 %, combustibles y productos de las industrias extractivas con 8,9 % y otros sectores con 0,7 %.

También se reveló que las importaciones de Colombia originarias de China participaron con el 28,4 % del total de las importaciones; le siguieron las compras externas desde Estados Unidos (21,5 %), Brasil (6,2 %), México (5,3 %), Alemania (3,3 %), India (2,4 %) y Japón con 2,2 %.

Además, se confirmó que en el mes de referencia se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de USD1.164,1 millones, mientras que en septiembre de 2024 se presentó un déficit de USD660,0 millones, lo que refleja que sigue la tendencia creciente en el déficit de esta balanza.

Importante: Las razones por las que Atlántico sufrió el mayor retroceso de pobreza energética en el país

La balanza comercial es la diferencia que existe entre el total de las exportaciones e importaciones de un país.

Las estadísticas de importaciones registran el ingreso legal de mercancías originarias de otro país o de una zona franca colombiana hacia el territorio aduanero nacional.

Estas cifras se producen con base en las declaraciones de importación, presentadas ante las diferentes administraciones de aduanas del país, y se registran estadísticamente según la fecha de presentación ante las entidades financieras autorizadas para recaudar los tributos aduaneros.

Los registros de las importaciones colombianas son producidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).