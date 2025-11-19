Compartir:
Por:  Juan Sebastián Vargas

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, defendió su postura ante la lluvia de críticas que han surgido sobre el manejo que la compañía le ha dado a la crisis del gas natural en Colombia, afirmando que la petrolera ha tenido resiliencia y un potencial desarrollo.

En ese sentido, Roa expresó durante el acto de apertura de la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía que se celebra en Cartagena que durante los días de contingencia por el mantenimiento de la planta regasificadora Spec en Cartagena, la compañía estuvo a la altura de la situación en un trabajo que “no le correspondía propiamente a Ecopetrol”.

“Muchos quieren e intentan culpar al grupo Ecopetrol de esta situación. Más bien, nunca me ha gustado mirar el otro lado, pero estamos reaccionando y lo hemos demostrado recientemente con el mantenimiento de Spec que no nos correspondía como empresa, salimos con nuestra resiliencia, con nuestra inteligencia que tenemos, con nuestros trabajadores a responderle el país y evitar los mal anunciados racionamientos y caos que iba a tener el país por el mantenimiento de Spec de 5 días, que duró 7, que demandó 71 GBTU, pero consumió 48 el país en esos días. Ahí estuvo Ecopetrol con su capacidad, su resiliencia y su potencial desarrollo de sustituir, en algunos casos, gas por líquidos, apagar nuestras térmicas de gas y consumir energía más barata y más limpia que la red , aquí estuvo la empresa respondiendo a esas situaciones críticas”, precisó Roa en su discurso.

Ecopetrol recibió el aval de la Anla para que se importe gas con la regasificadora de Coveñas

Agregó que en la actualidad, Ecopetrol el único comercializador que está poniendo gas en el mercado firme.

Roa reveló que se va a entregar gas adicional, y con su aliado Petrobras, ser hará el anuncio de la revelación de precio del gas del 2030 al 2036 de Sirius en unos 247 GBTU día de gas.