No cesa la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia. En la tarde de este jueves, el país vecino anunció que subirá los aranceles a las importaciones colombianas del 50 % al 100 % a partir del próximo 1 de mayo.

Como se sabe, la escalada de la guerra arancelaria se originó luego de que el presidente Daniel Noboa presionó por esta vía a Colombia a reforzar la seguridad en la frontera para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones anunció este jueves en un comunicado que la “tasa de seguridad” impuesta a Colombia por la Administración de Noboa se elevará “tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”.

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