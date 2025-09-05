Durante el Congreso de Analdex que se celebra en la ciudad de Bogotá, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, se pronunció sobre la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte.

En ese sentido, Ibáñez precisó que la Corte siempre ha mantenido su independencia, más allá de las diferencias por parte de cada uno de los integrantes.

“Mantenemos un trabajo sólido, coherente, unitario, además con una camaradería y con un trabajo que solo en cada uno de los integrantes de la corporación tiene una finalidad, mantener el orden constitucional, guardar la supremacía y la integridad de la Constitución”, expresó Ibáñez.

Agregó que a su juicio, cada uno de los magistrados de la Corte, son independientes.

“Es una corporación autónoma e independiente en garantía de la separación de funciones, de la independencia judicial y por supuesto de la autonomía que la Corte Constitucional tiene y ejerce”, dijo el presidente de la Corte Constitucional.