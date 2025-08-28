La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) explicó los aspectos que los contribuyentes deben tener en cuenta para radicar de manera exitosa la solicitud de devolución de saldo en la declaración de renta 2025.

La entidad habilitó sus servicios electrónicos e informáticos para garantizar el debido proceso de la gestión, que consiste primeramente en el diligenciamiento y presentación del formato 010, junto con la radicación de los requisitos y soportes, los cuales deben entregarse en forma virtual dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Asimismo, la Dian señaló que para este paso los contribuyentes deben ingresar a la página de la Dian y diligenciar sus datos de ingreso al sistema informático (Si el solicitante es persona natural debe ingresar su propio nombre propio, o si es persona jurídica tiene que ingresar el NIT).

Después debe dirigirse al módulo de autogestión donde se desplegará el menú del tablero de control, allí debe seleccionar ‘Procedimiento de Devolución/Compensación’.

Finalmente debe seleccionar ‘Concepto Solicitud Devolución: Saldos a favor y Tipo de Obligación Impuesto sobre la renta’, en esa ventana deberá diligenciar toda la información requerida.

Cabe aclarar que la Dian hará la devolución de los saldos entre los 15 y 50 días después de la radicación de la solicitud.