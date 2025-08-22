Durante la instalación de la Cumbre de Inteligencia Artificial (CIA), en Cartagena, Guillermo Herrera, presidente de Camacol, dio a conocer los avances en materia de la implementación de la metodología BIM (Building Information Modeling), que impulsa el trabajo colaborativo en los proyectos de construcción.

De acuerdo a la Encuesta Nacional BIM 2025, esta metodología presenta un avance del 52 %, lo que confirma que, a pesar de los avances, aún hay un camino por recorrer y, por lo tanto, muchas oportunidades.

“Es un proceso en el cual el sector privado –que lidera la implementación BIM en el país con un 57 %– tiene un potencial enorme”, afirmó Herrera, quien anotó que el sector público reportó una implementación del 54 %, que representó un aumento del 16 % en dos años (la anterior encuesta se realizó en el 2023).

Durante la presentación de los resultados, que se basaron en las respuestas de 800 encuestados, Herrera explicó que el 61 % de las organizaciones ya realiza actividades de formación en metodología BIM, de la cuales un 67 % las hace in-house. Este esfuerzo de capacitación para el sector responde al hecho de que cerca del 70 % de las empresas desarrollan sus proyectos con BIM.

Otro dato relevante fue que el 93 % consideró que los procesos BIM se pueden convertir en el sistema común de trabajo a nivel industria o ya lo son, mientras que 91 % respondió que estos se pueden convertir en el sistema de trabajo común en las organizaciones.

En línea con la necesidad creciente de que la Inteligencia Artificial (IA) sea una aliada para las empresas, la encuesta también reveló que el 47,6 % del sector constructor la percibe como una herramienta estratégica clave a corto y mediano plazo (2 a 5 años); sin embargo, el 84 % aún no ha iniciado su adopción o se encuentra en una fase temprana de exploración.

Las principales barreras para que esto suceda son la falta de conocimiento (27,6 %) y la escasez de talento especializado (19,54 %). Los resultados de la encuesta, que ya están disponibles, permitirán a entidades públicas, regiones, empresas privadas, academia y profesionales independientes tomar decisiones informadas y precisas.