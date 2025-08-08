En la mañana de este viernes 8 de agosto, el ministro de Minas Edwin Palma llegó a las instalaciones de la petroquímica Monómeros, filial de Pequivén, con sede en Barranquilla, para realizar una inspección en medio de un proceso de posible compra de la compañía por parte del Gobierno.

Precisamente Palma se refirió a la importancia que tiene esta compañía para el agro colombiano, y reiteró la intención del Gobierno nacional de poder adquirirla.

Durante su visita, Palma sostuvo que en la empresa “hay sostenibilidad en el empleo con historias de 20 hasta 30 años, que han pasado por distintas adversidades”, y creen que esta la pueden superar.

“Queremos insistir en la posibilidad de allanar el camino y que el Estado colombiano, por cualquier camino que sea, pueda adquirir esta compañía en beneficio del pueblo colombiano y de nuestras familias campesinas. Si esta empresa ha podido tener buenas cifras teniendo adversidades, como será si le ponemos todos los vientos a favor, si se puede acceder a los créditos o a otros mercados internacionales, si se puede acceder a capitalización e inversiones, esta compañía sería una gran compañía para los colombianos”, sostuvo el ministro de Minas.

A su vez, sostuvo que más de 1.700 personas se encuentran trabajando de forma directa e indirecta en esta empresa.

Por su parte, el gerente de Monómeros, Iván Sánchez, manifestó que la compañía ha tenido un incremento en su capacidad de producción, y también un aumento del 586 % en su utilidad bruta en relación con el 2024, y un ebitda que ha presentado un incremento del 186 % frente a 2024.

“Esa es la verdad de Monómeros, una empresa productiva, socialmente responsable con sus trabajadores, ya que para el presidente de Pequivén es primordial los trabajadores, y además que nosotros le aportamos a más de 1,5 millones de familias en Colombia e impactamos a más de 40 millones de colombianos.