La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) confirmó que las reservas probadas de petróleo para Colombia aumentaron en 2024 y llegaron hasta los 7,2 años, cifra mayor a la registrada durante el 2023 cuando las reservas se ubicaron en 7,1 años.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se mira por el lado de las reservas de gas, ya que la ANH expuso que para 2024 se ubicaron en 5,9 años, cifra inferior a la registrada durante el 2023 cuando las reservas en ese energético alcanzaron los 6,1 años.

Gremios como Naturgas ya se pronunciaron al respecto, afirmando que la reducción sostenida de reservas no es un tema técnico aislado, y puede tener implicaciones directas sobre la calidad de vida de 36 millones de colombianos que utilizan gas natural en sus hogares, así como la industria, que lo emplea para producir alimentos, papel, cemento y otros insumos clave para la economía.

Dentro de esas opiniones, el ex ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, señaló en diálogo con EL HERALDO que es grave la situación que muestra el Informe sobre el Balance reservas/producción de la ANH, sobre todo en materia de gas natural, porque lo que se infiere de ello es que mientras la demanda crece, la oferta de gas extraído en el país va a seguir cayendo.

A su vez, insistió que los volúmenes de gas importado será cada vez mayor y por ende las tarifas a los usuarios finales van a seguir al alza.

En materia de petróleo, Acosta recalcó que simplemente se detuvo la caída, pero las reservas probadas (pasaron de 2.020 millones de barriles a 2035 millones) siguen sin levantar cabeza.

“Pasar de una relación de reservas probadas de 7.1 años a 7.2 años es casi imperceptible. Además, cabe advertir que si se produce menos duran más las reservas, que parece ser el caso (777.016 barriles/día en 2023 vs 772.7 barriles/dia en 2024)”, señaló.

Por su parte, Julio César Vera, director de la fundación Xua Energy, le dijo a este medio que en general se puede indicar que las noticias son agridulces, con buenas y malas noticias a la vez.

“Mirando el vaso medio lleno y no medio vacío, en las buenas noticias, el hecho que las reservas de petróleo del país para el año 2024 hayan crecido ligeramente con respecto al año 2023 en 15 millones de barriles, lo cual no solo indica que se logró incorporar más barriles de los consumidos en un 5 % aproximadamente, sino que las estrategias de incorporación de reservas a partir de proyectos existentes y bajo criterios de producción incremental y recobro mejorado dieron resultados positivos y a pesar de la disminución en actividades exploratorias, la no asignación de nuevos contratos y el menor precio del petróleo durante el año 2024 en relación con el año 2023 y con un ambiente de inversión bastante deteriorado en el país y un deterioro de la seguridad física y las condiciones socio ambientales para el desarrollo de actividades”, explicó Vera.

De otro lado, sostuvo que las malas noticias están asociadas a la disminución de un 13 % de las reservas probadas de gas del país, equivalente a un poco más de 300 GPC, lo que ratifica en escenario que el país sigue disminuyendo de forma importante su seguridad y soberanía energética.

En ese sentido, precisó que necesariamente el país tendrá que recurrir a importaciones para cubrir una parte importante de la demanda local esencial, hasta que entren por ahora los recursos asociados a la explotación del off shore en el campo Sirius entre los años 2029 y 2030.

Ahora bien, Julio César Vera afirmó que para seguir siendo autosuficientes en materia de petróleo y gas, lo fundamental es generar condiciones propicias para el desarrollo de la actividad, lo que comúnmente se conoce como la confianza inversionista, es decir no seguir satanizando la industria, estableciéndole condiciones desfavorables a nivel económico y ambiental y generando mensajes errados a la población sobre el sector, a diferencia de lo que en general todos los países que tienen recursos de este tipo están haciendo e independiente de su corriente política.

“Debemos seguir promoviendo todas las medidas a nivel regulatorio y normativo, de facilitación en algunos campos y de control y seguimiento anunciadas por el Gobierno, sino debemos seguir promocionando todos los frentes que tenemos, es decir no solo la producción incremental y el recobro mejorado en las áreas existentes, pero no descartar definitivamente la posibilidad de seguir desarrollando actividades de exploración”, detalló el experto.