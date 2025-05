El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, manifestó que es clave realizar una nueva reforma laboral, y que esta cuente con el respaldo de todos los frentes políticos y gremios empresariales.

Durante su intervención en la edición número 18 del Encuentro Nacional de Laboralistas en Barranquilla, el dirigente gremial expresó que la nueva reforma laboral tiene que velar con reducir la informalidad en el país que es relativamente alta.

“La última petición que nosotros le pedimos al Gobierno fue sentarnos a concertar para lograr sacar una reforma que, infortunadamente, el gobierno decidió no tomar. Yo creo que en este momento tenemos la oportunidad de retomar ese camino, en este momento tenemos la oportunidad de trabajar conjuntamente, es la propuesta que le hemos venido haciendo nosotros entonces a la comisión cuarta que fue designada por el presidente Cepeda como la comisión en la cual se va a dar la discusión en el Senado y estamos en este momento listos para poder trabajar”, dijo Mac Master.

En ese sentido, recalcó que es indispensable que el Gobierno pueda tener una reforma que beneficie tanto a empleados como a empleadores.

“Yo creo que en este momento tenemos la oportunidad de retomar ese camino, tenemos la oportunidad de trabajar conjuntamente, es la propuesta que le hemos venido haciendo nosotros entonces a la Comisión Cuarta que fue designada por el presidente Cepeda como la comisión en la cual se va a dar la discusión en el Senado, y estamos en este momento listos para poder trabajar”, detalló el presidente de la Andi.

Añadió dentro de su intervención que cualquier análisis que uno haga del sector laboral colombiano o de la realidad laboral colombiana, tiene que obligatoriamente tener en cuenta el hecho de que casi que seis de cada diez trabajadores en Colombia están en condición de informalidad.

“Qué es la informalidad? Pues es un trabajador que no tiene vacaciones, que no tiene contrato, que no tiene horas extras, que no tiene incapacidades, que no tiene acceso a la seguridad social, que no tiene tampoco pensión, es decir, yo me atrevo a decir que los trabajadores informales son trabajadores sin derechos, entonces nos parece extraño que una discusión laboral, inclusive que la consulta en su momento, como fue planteada, se olvidara prácticamente de los trabajadores informales, se olvidara básicamente de seis de cada diez trabajadores”, dijo Mac Master.

A esto agregó que este “es, ese sin duda alguna es el gran elefante blanco en la sala del que nadie quiere hablar, en donde nadie quiere opinar, pero al cual no le ofrecemos soluciones y que por el contrario a veces tomamos decisiones que lo único que hacen es fortalecer o reforzar digamos las condiciones para que haya informalidad”.