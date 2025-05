El presidente Gustavo Petro ha manifestado su intención de que Ecopetrol compre el total de la empresa venezolana Monómeros, que está dedicada a la producción de fertilizantes y que tiene su sede principal en Barranquilla.

“Mi intención es que Ecopetrol la compre. Ahí ya no puedo decir que sea poder o no, porque no lo sé. Porque la mayoría de Ecopetrol es de la Nación. Si Monómeros es de Ecopetrol sería pública en un 85 %”, respondió Petro en la entrevista que le hizo el creador de contenido ‘Juanpis González’.

El mandatario aseguró en dicha entrevista que la compañía Monómeros, en la actualidad, está en manos de la Superintendencia de Sociedades. “No hay Junta, hay es una intervención que tiene como fin reorganizarla y ponerla, puede ser, en liquidación o venderla. Y yo lo que quiero es que Ecopetrol la compre”.

En ese sentido, agregó: “¿para qué quiero que Ecopetrol la compre? Para subsidiar los fertilizantes en Colombia, para que el campesinado todo y los pequeños y medianos agricultores tengan insumos baratos para producir alimentos en el país y así pueda bajar el precio de la alimentación en este país, para eliminar el hambre. Y para que los ingresos reales suban”.

El jefe de Estado ratificó que esos fertilizantes serían comprados por dichos grupos con subsidios que serían sustentados con las utilidades de Ecopetrol. “Que le pertenecen a la Nación. Eso es, básicamente, un gasto del Presupuesto Nacional”.