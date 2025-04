La aceleración en la ejecución de los proyectos que tiene Colombia en materia de gas natural es clave para poder abastecer todo el mercado doméstico. Esta es fue una de las tantas reflexiones que varios expertos del sector energético comentaron en el Congreso de Naturgas que se llevó a cabo la semana pasada en la ciudad de Barranquilla.

Ante diferentes opiniones que van desde soluciones, trabajos, críticas, señalamientos, estos expertos fueron claros en afirmar que el déficit de gas natural es una realidad, y que por ende, se perdieron 45 años de autosuficiencia. Dicho déficit también tiene una implicación, y es que comenzará a sentirse en Colombia desde 2026, según los gremios energéticos del país.

En ese sentido, la presidenta de la Asociación Colombiana del Gas Natural (Naturgas), Luz Stella Murgas, señaló las cuentas que tiene Naturgas sobre el déficit de gas en firme en el país, y advirtió que los faltantes para este año se proyectaron, desde 2023, en alrededor de 7,6 % de la demanda total nacional.

“En la actualidad, se está cubriendo el 4 % de ese déficit con energético importado. Sin embargo, se espera que, en septiembre de 2025, ese 4 % va a pasar a ser un 6,5 % y el resto de las faltantes se están cubriendo con gas que proviene del que habían adquirido los térmicos (porque las condiciones climáticas han mejorado); por ello, están liberando gas”, expresó la presidenta de Naturgas.

Agregó que para los años 2026, 2027 y 2028, se espera que los faltantes de gas natural se vayan a ir incrementando. “Estimamos que en el 2026 la necesidad de contratación se acerque a 190 millones de pies cúbicos de gas. Ese resultado es de las cantidades disponibles para la venta en firme que declararon los productores ante el Gestor del Mercado versus la necesidad de contratación de gas que se vencen en el próximo primero de diciembre de 2025″.

Murgas prevé que los faltantes para 2026 sean 190 millones de pies cúbicos por día (mdcpd); para 2027 el déficit sería de 286 mdcpd y para 2028 llegaría hasta los 405 mdcpd.

Sobre esta problemática, el presidente del Consejo Directivo de Naturgas, Juan Manuel Rojas, sostuvo que la industria de servicios públicos de gas natural atraviesa una coyuntura compleja.

“Muchos coinciden en que es la más delicada desde el racionamiento eléctrico de 1991. No es un fenómeno pasajero o aislado. Es una crisis estructural, visible en la necesidad de importar gas natural no solo para respaldo térmico, sino también para cubrir la demanda esencial. El costo de no actuar es muy alto. Estamos deteniendo la reducción de la pobreza energética, retrocediendo en sostenibilidad, y arriesgando la competitividad del país. Este sector está representado por más de 80 mil trabajadores, directos e indirectos, que creen en un sector fuerte, dinámico y generador de oportunidades”, dijo Rojas.

A su vez, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, le dijo a EL HERALDO que los números en materia de déficit de gas natural están claros para todo el mundo. “El déficit de gas va a ir creciendo, incluso, hasta finales de 2029, donde los contratos que hay hoy, y que están en producción, Colombia se quedaría sin gas. Esperamos que los proyectos de gas costa afuera, que tienen hasta hoy tres veces las reservas probadas, entren en producción lo más pronto posible, y eso hay que darle prioridad. Que pasen las consultas previas que tienen que pasar”.

Unir voluntades

Luz Stella Murgas le dijo a este medio que se deben unir voluntades para trabajar de manera articulada en anticipar y acelerar los cronogramas de ejecución de los proyectos de exploración.

“Hay que darle prioridad a los proyectos que tienen descubrimientos de gas recientes, que pueden agregar cualquier volumen de molécula de gas natural para abastecer el mercado. Ese trabajo nos va a permitir reducir las cantidades de gas importado, y también debemos trabajar conjuntamente para mejorar la infraestructura”.

Los retos del sector gasífero en Colombia: mensajes de expertos

Rodrigo Costa, presidente de Petrobras Colombia, aseguró que el hallazgo ‘off-shore’ confirmado (Sirius) representa una oportunidad para aumentar las reservas del país y contribuir a la autosuficiencia. Destacó que, si bien el proceso de desarrollo tomará tiempo, y será necesario dar continuidad a la gestión de licencias ambientales”.

Orlando Cabrales, presidente de Frontera Energy, enfatizó la necesidad de diversificar fuentes, desarrollar nuevos campos y fortalecer la infraestructura, mientras que Alberto García, gerente de Drummond Energy, resaltó el potencial de cuencas como Cesar-Ranchería y las posibilidades del desarrollo costa afuera.

Alejandro Santos, fundador de la Alianza Caribe Potencia Energética, urgió al país a tomar decisiones estructurales que permitan posicionar al Caribe colombiano como epicentro de generación y exportación energética.