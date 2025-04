La reciente guerra arancelaria promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implica que casi toda la canasta exportadora colombiana se vería afectada con los impuestos.

Así lo indicaron varios expertos consultados por EL HERALDO frente a las consecuencias que podría atravesar Colombia, más allá de que se tenga un porcentaje arancelario del 10 %, menor al de otros países como China, India, la UE, Vietnam y Malasia, entre otros.

Los analistas resaltaron que la medida encarecería automáticamente los bienes nacionales para los consumidores estadounidenses, lo que podría traducirse en una menor demanda y una consecuente reducción en los niveles de exportación.

Teniendo en cuenta que un arancel es un impuesto que se aplica a un bien o producto importado de un país cuando estos cruzan la frontera, también se les conoce como derechos de aduana. Estos gravámenes se ejecutan en el instante en que la mercancía va a ingresar al territorio nacional.

Si una empresa decide no pagar el arancel correspondiente, sus productos simplemente no podrán cruzar la frontera y, por tanto, los países no podrán vender sus productos o servicios en el territorio de destino.

Precisamente estos aranceles de tipo fiscal tienen una función puramente recaudatoria, generando ingresos para el gobierno que los impone.

Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores, manifestó esta semana que la posición del Gobierno colombiano es proteger la industria nacional.

“Queremos insistir en que esta es una disposición global, no es discrecional hacia el gobierno de Gustavo Petro y en este momento estamos analizando la norma para proteger a la industria nacional y a nuestros exportadores. Trabajaremos de la mano del sector privado para revisar qué medidas construiremos a partir de esta decisión de los Estados Unidos”.

Aunque hubo países con aranceles superiores al 90 %, Colombia salió bien librada, puesto que solo obtuvo un 10 % de tarifa recíproca. Sin embargo, los sectores productivos del país ven con preocupación la decisión de Trump, en tanto que los productos más exportados son petróleo, oro, café sin tostar, flores, puertas, ventanas y sus marcos.

Posición de los gremios

El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, dijo que el impacto en Colombia es evidente, pues todos sus productos exportados comienzan a pagar un arancel base del 10 %, salvo algunas excepciones como el petróleo, el carbón y el oro.

En ese sentido, señaló que es indudable que esta coyuntura representa grandes retos para Colombia, sobre todo para el sector agrícola y los demás que tienen una alta competencia con México, pues hay que recordar que ese país tiene la ventaja de ingresar este tipo de productos a Estados Unidos con un arancel cero gracias al T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá).

En esa misma línea, la Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes) expresó su preocupación ante las cambiantes decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a las importaciones de vehículos y autopartes.

Afirman que las medidas que se anuncian tienen implicaciones profundas para la industria automotriz global y genera un impacto directo en economías con alta dependencia de componentes extranjeros, como es el caso de Colombia.

Según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en 2024 Colombia importó autopartes por USD3.132 millones, lo que refleja un crecimiento del 3,79 % frente a 2023, aunque aún por debajo de los niveles post pandemia registrados en 2022 (USD3.812 millones).

“El comercio estructural del país en este segmento implica que más del 85 % de los repuestos y partes que se comercializan en el mercado colombiano son importados”, advirtió Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente ejecutivo de Asopartes.

Añadió que a este panorama se suma el proyecto de decreto que propone aumento de aranceles por parte del Gobierno colombiano a más de 220 productos del sector automotor, con el objetivo de proteger la industria nacional.

“Esta decisión tendría un efecto contrario al previsto, encareciendo aún más los productos para los consumidores finales y limitando el acceso a tecnologías especializadas, en un entorno ya afectado por la inflación y la volatilidad cambiaria. Estas medidas de aumentos arancelarios no solo encarecerían los costos de importación de autopartes esenciales a Colombia, sino que también afectan la competitividad de nuestras exportaciones al mercado estadounidense”, dijo.

Explicó que la imposición de estos aranceles por parte de Estados Unidos podría desencadenar un efecto dominó en la industria automotriz global, afectando directamente a Colombia. “En un sector en el que la producción local representa apenas el 15% del mercado, medidas proteccionistas sin una estrategia de fondo solo agravan la situación”.

Por su parte, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), dijo que este es un tema que se debe tomar con calma, entendiendo que la imposición de un arancel del 10 % es global, es decir, todos los países experimentan el mismo aumento y, en ese orden de ideas, no cambia mucho la competitividad de los productos colombianos en Estados Unidos (salvo las ya mencionadas excepciones, desafíos y oportunidades).

Visión de los expertos

En diálogo con EL HERALDO, la directora de la Fundación para el Desarrollo del Caribe (Fundesarrollo), Oriana Álvarez Vos, expuso tres frentes específicos en Colombia. El primero es a nivel nacional, diciendo que los productos más expuestos a esta política son el petróleo, el café, las flores y los metales preciosos, los cuales, en conjunto, representan más del 70 % de las ventas colombianas hacia ese país.

El segundo va desde una perspectiva regional, más exactamente el Caribe, afirmando que el 77 % de la canasta exportadora colombiana hacia Estados Unidos está compuesta por petróleo, productos metálicos, alimentos como el plátano y el banano, textiles y artículos de plástico, todos ellos sectores particularmente sensibles a aumentos en los costos de ingreso al mercado estadounidense.

En el caso del departamento del Atlántico, dijo que el 84 % de las exportaciones hacia EE. UU. corresponde a productos metálicos, textiles, vidrio, metales y plásticos, todos altamente expuestos a los efectos negativos de esta medida.

Sobre posibles consecuencias para Colombia, Álvarez Vos recalcó que los productores colombianos enfrentarían mayores dificultades para exportar a Estados Unidos, ya que sus productos serían más costosos y menos competitivos frente a los de países exentos de aranceles.

“Esto podría traducirse en una caída de las ventas, reducción del empleo e incluso una menor inversión en sectores exportadores”, dijo la directora de Fundesarrollo.

A su vez, dijo que los consumidores colombianos podrían verse afectados si la medida genera represalias o incrementa los precios de productos importados desde EE. UU., especialmente en rubros como tecnología, maquinaria o alimentos procesados.

Por su parte, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, mencionó que la guerra arancelaria no le pega mucho a Colombia, puesto que el 50 % del comercio internacional, que lo mueven básicamente productos como el petróleo y el oro en exportaciones, en el mercado de Estados Unidos tienen arancel exento.

“Si nos vamos a otros componentes de productos como el café y las flores, vemos que tampoco hay ninguna dificultad del todo fuerte acá, ya que nuestros productos tienen un arancel del 10 %, que es un arancel igual para todos los países del mundo. Nosotros venimos aumentando la producción y la productividad, y eso no va a cambiar, porque los aranceles son los mismos y nosotros tenemos en este momento más quantum para exportar”, destacó Amorocho.

Eduardo Sanin Productos colombianos afectados por los aranceles.

Aranceles podrían afectar el petróleo

Dada la caída que ha tenido el barril del crudo con la guerra comercial que emprendió Donald Trump en Estados Unidos al aumentar los aranceles a decenas de países que exportan productos a ese país, Colombia también tendría un impacto significativo en este hidrocarburo.

De hecho, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que la compañía está contemplando cerrar algunos de sus pozos.

Justamente expertos como Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), resaltó que ya hay empresas que tendrán que mirar sus puntos de equilibrio.

Gobierno nacional negociará aranceles con Estados Unidos

La ministra encargada de Comercio, Cielo Rusinque, confirmó que el Gobierno busca negociar los aranceles del 10 % que impuso el presidente Trump a Colombia.

La funcionaria sostuvo que para el pasado viernes 11 de abril se habrían enviado cartas formales a Washington manifestando la voluntad que tiene Colombia para negociar las tasas de Estados Unidos.

“Estamos radicando oficialmente dos cartas al gobierno de Estados Unidos para avanzar en las conversaciones”, señaló Rusinque, al mismo tiempo que aclaró que no se está acudiendo al escenario de mecanismo de resolución de conflictos. “Acá lo que estamos es manifestando nuestra voluntad de entrar en ese proceso de negociación y de revisión de las mejores condiciones para buscar una eventual reducción a este arancel del 10 % que rige incluso hasta el día de hoy”, afirmó la ministra encargada Rusinque.

Además, confirmó que un delegado de Estados Unidos vendrá a Colombia para revisar las relaciones comerciales de ambos países: “A fin de mes viene a Colombia viene el delegado del representante comercial de Estados Unidos, Daniel Watson, para revisar algunas cuestiones de esa relación comercial del acuerdo que nos une con ese país”, puntualizó.

Sobre esto, AmCham Colombia dijo que en un contexto global de incertidumbre, el diálogo diplomático y el aporte de todos desde sus funciones son fundamentales.

“En ese camino, el trabajo coordinado y respetuoso entre Gobierno y sector privado es lo que más le conviene al país”, afirman desde el gremio.