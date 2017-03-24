La calificadora de riesgo Fitch Ratings informó que mejoró la perspectiva, de negativa a estable, a cinco bancos del país. Estos son BBVA Colombia, Banco Agrario, Bancóldex, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que la decisión de la calificadora refleja 'lo que está pasando con la calificación de la Nación; pues si mejora la situación de la Nación como ya ocurrió hace 15 días, es de esperar que las empresas colombianas y en particular el sector financiero colombiano, también mejoren su calificación'.

Explico que la calificación no solo es importante para el Gobierno, sino para todo el país.

'Detrás de una mejor calificación hay costos más bajos de financiamiento, las familias colombianas pueden financiarse y las empresas a menores tasas', señaló.

A comienzos de este año la calificadora había entregado resultados que posicionaban al sector bancario y financiero del país en perspectiva negativa, y advirtió sobre un entorno desafiante para este sector. Sin embargo, la perspectiva de negativa a estable repercutió en cuatro entidades bancarias del país.

Luis Fernando Arboleda, presidente de Findeter, dijo que la entidad recibe esta noticias en un momento muy importante para la entidad y para el país.

'Es un reconocimiento a las buenas acciones y prácticas que venimos desarrollando para apoyar a las regiones a estructurar y financiar proyectos que beneficien la calidad de vida de los ciudadanos. Hasta el día de hoy hemos planeado, financiado y ejecutado proyectos en más de 721 municipios, lo que ha beneficiado a un número importante de colombianos', afirmó.

Fitch señala que el crédito de estas entidades financieras está vinculada a proyectos del gobierno colombiano, por ello, dada su importancia estratégica para el país, sus calificaciones se alinearon con las de la Nación.