¿Se acabó la espera? James Rodríguez estaría muy cerca de vincularse al Minnesota United, de la Major League Soccer, según Tom Bogert, periodista de The Athletic, sección deportiva del New York Times.

Bogert informó en el reconocido y respetado medio estadounidense que el conjunto norteamericano “está en conversaciones con James Rodríguez para un posible acuerdo que llevaría a la estrella colombiana a la MLS, en lo que sería un movimiento sorpresivo, según fuentes informadas de la situación consultadas por The Athletic”.

El 10 de la selección Colombia se encuentra sin equipo desde el 8 de noviembre de 2025, cuando jugó su último compromiso con el León de México, donde permaneció solo un año entre altibajos. Consiguió cinco goles y nueve asistencias en 34 juego.

🇨🇴💣 BREAKING: Minnesota United is in talks for a shock blockbuster move to sign Colombian star James Rodriguez, per sources.



Would easily be biggest star to play for the Loons.



🤝 @PSierraR https://t.co/9Zg3cjBLga — Tom Bogert (@tombogert) February 3, 2026

Su partido más reciente fue el 18 de noviembre, en el amistoso que el combinado patrio le ganó 3-0 a Australia. El mediocampista cucuteño anotó el primero de esos goles a través de la ejecución de un penalti.

Rodríguez es agente libre tras su salida del fútbol mexicano y su nombre ha sonado para llegar a Estados Unidos, Argentina y Colombia (Millonarios), pero solo hasta ahora parece existir una posibilidad concreta y cercana.

“De concretarse la operación, se convertiría fácilmente en la mayor estrella global en vestir la camiseta de Minnesota United en la historia del club”, aseguró Boghert en su artículo.

Minnesota United terminó la temporada regular 2025 de la MLS en la cuarta posición de la Conferencia Oeste, antes de ser eliminado por San Diego en las semifinales de conferencia. Cameron Knowles fue nombrado entrenador principal el mes pasado, tras la salida de Eric Ramsay al West Bromwich Albion, de la segunda división de Inglaterra.

Here we go pic.twitter.com/ZCF8zUYo4z — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) February 3, 2026

Desde su salida del Real Madrid en 2020, James ha pasado por varios clubes y ligas: Everton (Inglaterra), Al-Rayyan (Catar), Olympiacos (Grecia), Sao Paulo (Brasil), Rayo Vallecano (España) y León (México).