En Junior siempre hay responsabilidad de ganar. Mucho más si el rival asoma problemas de todo tipo como el Deportivo Pereira, pero flaco favor se harían los jugadores si creen que esos inconvenientes del cuadro matecaña les garantizan los tres puntos a los rojiblancos sin esforzarse ni poner en práctica sus cualidades individuales y colectivas.

Alfredo Arias lo tiene clarísimo y alertó a sus dirigidos. “Al Pereira no lo podemos subestimar, tenemos que jugar con humildad”, expresó el técnico rojiblanco en rueda de prensa.

Con esa advertencia latente, con la motivación de la victoria 2-1 sobre Millonarios en Bogotá y con una oportuna semana de trabajos encima, ‘el Tiburón’ buscará los tres puntos frente al conjunto risaraldense, este lunes, a partir de las 8:30 p. m., en el estadio Centenario, de Armenia, a puerta cerrada, en la cuarta jornada de la Liga I 2026.

El aplazamiento del partido de la tercera fecha de la Liga ante Nacional, previsto inicialmente para jugarse el viernes pasado (aún no tiene nueva fecha), le favoreció a Junior para acumular más sesiones de entrenamiento y preparar de mejor forma el choque en territorio quindiano, plaza del Pereira en este semestre por los trabajos de remodelación y modernización que se están desarrollando en el estadio Hernán Ramírez Villegas, su sede habitual.

Arias pudo por fin completar varios días de prácticas con la plantilla y sus recién incorporadas piezas. El uruguayo volverá a contar en su baraja de alternativas con el paraguayo Guillermo Paiva, ausente en los partidos ante Tolima (derrota 2-0) y contra Millonarios, por las dos fechas de sanción por su expulsión en el cotejo de la final del año pasado ante los ‘Pijaos’, en Ibagué.

Teófilo Gutiérrez, que ha sido su reemplazo, no estará ni en el banco de suplentes por asuntos personales, según confirmó EL HERALDO con una fuente de entero crédito.

Otra de las novedades es la reaparición de Jesús Rivas tras superar una lesión que lo apartó de los juegos frente a Santa Fe (derrota 3-0 en Bogotá) y Millonarios. El volante, que se había visto en buena forma física y futbolística en los dos primeros partidos del año, jugaría de inicialista, en lugar de Fabián Ángel, junto a Guillermo Celis.

El resto de la formación titular sería la misma que festejó el triunfo sobre los azules en la capital. Jhomier Guerrero retornó a la lista de convocados, pero estaría en el banco de emergentes.

El adversario anda inmerso en un mar de líos económicos, administrativos y deportivos, pero ha logrado dar batalla y salir a flote en sus tres primeros compromisos, timoneado por el samario Arturo Reyes, campeón con los ‘Tiburones’ en la Liga II 2023.

Pereira perdió 2-0 ante Llaneros en la primera fecha, en medio de dos notorios, graves y cruciales errores arbitrales que lo perjudicaron; empató 0-0 ante Fortaleza e igualó 2-2, de visitante, ante Santa Fe.

“Al Pereira lo vimos jugar ante Santa Fe. No se puede subestimar, ha mostrado en los partidos un orden táctico que Reyes les ha dado. Un equipo ordenado, fuerte. Son jugadores de primera, no son la sub-20. El partido que perdió, no lo mereció perder, le pitaron un penal (inexistente y le expulsaron injustamente a un jugador), y luego no ha perdido más”, subrayó Arias.

“Es un rival duro. Debemos saber dónde estamos parados. Lo mejor nuestro es cuando estamos humildes, sabiendo que no nos sobra nada. Pereira mereció por momentos ganarle a Santa Fe (estuvo en ventaja 2-0) y eso nos da una pista del partido que tendremos”, agregó.

Está en lo cierto Arias, el peor error de Junior sería confiarse.