El colombiano Luis Suárez volvió a anotar con el Sporting este domingo en la 20ª jornada de la Liga Portugal y le dio la victoria a su equipo 2-1 frente al Nacional de Madeira en el tiempo de descuento.

En un encuentro pasado por agua, los goles tardaron en llegar y fue en el minuto 72 cuando Pedro Gonçalves puso al Sporting por delante tras una jugada en la que Trincão remató pero se encontró con el portero visitante, tras lo que acabó rematando ‘Pote’.

La ventaja no le duró mucho a los ‘leones’, ya que en el 76 el paraguayo Alan Núñez empató con un gol tras aprovechar un mal despeje de Rui Silva tras un disparo inicial del brasileño Gabriel Verón.

El samario Suárez anotó un gol en el 88 que puso temporalmente al Sporting por delante en el marcador, aunque acabó siendo anulado porque estaba en fuera de juego. Finalmente, de taquito, anotó otro tanto en el 96 que le acabó dando la victoria a los locales.

El Sporting llegaba a este encuentro con la moral alta tras batir al Athletic Club en San Mamés (2-3) y clasificarse directamente para los octavos de ‘Champions’.

Con esta victoria, suma otros tres puntos y sigue segundo en la clasificación, con 51 puntos.

Como líder se mantiene el Oporto con 55 puntos y a la espera de disputar mañana su partido correspondiente a esta jornada, mientras que el Benfica ocupa el tercer lugar de la tabla con 45 puntos. El Nacional es umdécimo, con 20 puntos.