No para de brillar. El extremo guajiro Luis Fernando Díaz cada día se destaca más con el Bayern Munich, equipo al que llegó a mitad de 2025.

El futbolista viene teniendo un rendimiento bueno, siendo un titular fijo del equipo dirigido por Vicent Kompany.

El guajiro viene de anotar un tanto en el empate 2-2 de su club ante Hamburgo, volviendo, una vez más, a marcar diferencia en el terreno de juego.

Este domingo, el hombre de la selección Colombia recibió un reconocimiento. Su tanto ante el Union Berlin del pasado 8 de noviembre fue escogido como el mejor del año en Alemania.

🇨🇴 Lucho last time in Berlin 🤯📐 pic.twitter.com/gMqEhHMbqT — FC Bayern München (@FCBayern) December 2, 2025

Esa anotación fue de gran factura, dejando impresionados a sus compañeros y hasta los rivales por la forma en la que pudo definir esa acción.

En la actual Bundesliga, el futbolista lleva 10 goles y nueve asistencias, siendo una de las piezas fundamentales del club, que es líder en solitario del torneo.

Luis Díaz se unió al selecto grupo de jugadores que ganaron este galardón, entre los que destacan Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Klaus Augenthaler, Lothar Matthäus, Giovane Élber y Harry Kane.