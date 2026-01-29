El entrenador Alfredo Arias no se relaja. Si bien sabe que Junior enfrentará a un Pereira que no ha ganado todavía, no lo subestima y dice que tienen que jugar humildes.

“Al Pereira lo vimos jugar ante Santa Fe. No se puede subestimar, ha mostrado en los partidos un orden táctico que Reyes les ha dado. Un equipo ordenado, fuerte. Son jugadores de primera, no son la Sub-20. El partido que perdieron no mereció caer, le quitaron un penal y luego no ha perdido más. Es un rival duro, que debemos saber dónde estamos parados. Lo mejor nuestro es cuando estamos humildes, sabiendo que no nos sobra nada. Pereira mereció por momentos ganarle a Santa Fe y eso nos da una pista del partido que tendremos”, destacó.

El orientador afirmó que todos los jugadores tienen que estar motivados solo por jugar en un club como Junior.

“El tema de la motivación es unas horas del partido. Pero no hay mejor motivación que ser jugador de Junior, que trabajar de esto, que ser técnico. Si no nos motivamos con eso es difícil. La motivación parte de uno mismo. Hay que valorar donde estamos, que le demos importancia, ser jugador de fútbol me pagan bien y es la mejor motivación”, destacó el DT.

Sobre los juveniles que tiene entrenando dijo: “Estos juveniles que tenemos acá estamos contentos con ellos. Son jugadores jóvenes, que podemos contar con ellos. Estoy impresionado con varios de ellos”.

Por último, el uruguayo también se refirió a los jugadores lesionados.

“Monzón viene evolucionando muy bien, no quiero dar día, pero ha estado mejor de lo que esperábamos. Pestaña ya está a las órdenes, nos ayudó ante Millonarios. Rivas se integró al trabajo con el equipo, Pérez está igual. Castrillón tiene un esguince de rodilla y serán más días”, concluyó.