Habrá espectáculo. Fútbol ofensivo y de goles. Alfredo Arias lo advirtió: a los que no les guste o sufran cuando Junior asume riesgos y se va con todo el ataque, “ajusten los cinturones”.

El técnico de los ‘Tiburones’ ha sido claro en que no renunciará a la idea de juego que busca ganar agradando y divirtiendo al hincha. Así que el show y la dosis de adrenalina, si sus dirigidos aplican al pie de la letra lo que predica el uruguayo, están garantizados en el partido contra el Atlético Bucaramanga, otro equipo que va al frente, hoy, a partir de las 5:15 p. m., en el estadio Metropolitano, en cumplimiento de la séptima jornada de la Liga II.

El cuadro rojiblanco, líder invicto del torneo con 14 puntos, cuatro victorias y dos empates, aspira a conseguir otro triunfo que lo mantenga en lo más alto de la tabla de posiciones, le permita seguir creciendo futbolísticamente y elevar su credibilidad ante la hinchada, que de alguna manera, sobre todo por las campañas anteriores y el rendimiento irregular de algunos jugadores, todavía mira con algo de recelo y desconfianza este comienzo de temporada.

Y para vencer y convencer ante su afición, los pupilos de Arias necesitan hacer un partido mucho más intenso, impetuoso y vistoso que el visto en Envigado, donde se hizo siesta en el primer tiempo y por poco se termina masticando una derrota, de no ser porque en el segundo período se sacudieron y alcanzaron a rescatar un punto (1-1).

“Al hincha quiero decirle que crea en este equipo, cada vez nos hacemos más fuertes de local y visitante”, dijo Yeison Suárez, lateral izquierdo rojiblanco.

No repetir una etapa inicial tan desabrida será clave para vencer a los conducidos por Leonel Álvarez, que vienen de dos victorias seguidas y que internacionalmente, derrotando de visitantes 1-0 al Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana (aunque después quedaron eliminados en definición por tiros desde el punto penal), demostraron que poseen armas para dar la pelea en el campeonato doméstico.

“Bucaramanga tiene un gran plantel y un cuerpo técnico muy prestigioso. Merece respeto”, apuntó Arias.

El respeto por el adversario no es temor. El DT y los jugadores siguen enfocados en lo más alto.