El delantero colombiano se robó los aplausos de la hinchada al marcar un doblete y demostrar que, a sus 39 años, sigue vigente.

Tras ser sustituido, el ‘Tigre’ se refirió a uno de los temas que más expectativa genera entre los aficionados como lo es su futuro deportivo. En diálogo con ESPN, Falcao fue claro al expresar su deseo de continuar en actividad profesional.

¡Falcao vuelve a anotar!



Fiesta de goles y buen fútbol en Capitanes Legenadarios



▶️ Mira "Capitanes Legendarios" en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/i7MQ8NXeLj — ESPN Colombia (@ESPNColombia) December 20, 2025

“Quiero jugar, voy a jugar, pero no sé dónde”, afirmó. En las últimas horas, el nombre del atacante ha sido vinculado con clubes de Argentina, entre ellos Gimnasia y Esgrima de La Plata, aunque no es la única opción sobre la mesa. El propio Falcao señaló que evaluará todas las ofertas que reciba en el mercado de enero antes de tomar una decisión definitiva.

El goleador no disputa un partido oficial desde el 19 de junio de 2025, cuando jugó con Millonarios ante Independiente Santa Fe en la última fecha de los cuadrangulares semifinales. Tras ese encuentro, se despidió del club embajador y optó por tomarse un tiempo para compartir con su familia.

FALCAO: "Todavía quiero seguir jugando, pero no sé donde, ya veremos que nos depara el futuro".



El 'Tigre' no se quiere retirar aún, buscará jugar sus últimas temporadas y seguir marcando goles. pic.twitter.com/jrNUqShcyy — Colombia Xtra 🇨🇴 (@Colombia_Xtra) December 21, 2025

A pesar del semestre sin competencia oficial, Falcao ha mantenido una estricta preparación física. El delantero continúa entrenándose de manera individual para conservar su forma y recientemente fue visto trabajando en las instalaciones del Rayo Vallecano, club con el que dejó huella en España.

Aunque su regreso a la Liga BetPlay no está descartado, sí se perfila como una opción más compleja frente a alternativas en el exterior, como la MLS o el fútbol argentino.