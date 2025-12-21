El colombiano Carlos Utria hizo historia en Arabia Saudita. Con apenas 22 años, el púgil oriundo de Soplaviento, Bolívar, se coronó campeón welter junior del Grand Prix de Boxeo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras derrotar por decisión unánime al uzbeko Mujibillo Tursunov en la final disputada en el Global Theater, de Riad.

Utria, perteneciente a la cuerda de Alberto Agámez Berrío, se impuso con tarjetas de 77-75, 77-75 y 78-74, en una pelea en la que mostró jerarquía, orden táctico y madurez competitiva.

El colombiano tuvo mejores primeros asaltos gracias a su efectivo upper, su trabajo constante al cuerpo y su movilidad defensiva, recursos que le permitieron controlar los ataques en ráfagas de Tursunov.

🇨🇴Carlos Utria takes a UD win over Mujibillo Tursunov to win the WBC Grand Prix at Super Lightweight



A very fun fight in which Tursunov came back into it late on. Both men will go on to have big futures pic.twitter.com/zVUJPr7XRA — Tokkerū (@ATokkers5) December 20, 2025

Con el paso de los rounds, ajustó su defensa, encontró los tiempos de contragolpe y neutralizó la presión del rival, consolidando su superioridad en la segunda mitad del combate.

Además del título, Utria obtuvo el Trofeo José Sulaimán, una bolsa de 200.000 dólares y, lo más importante, la posibilidad de disputar próximamente el título mundial de las 140 libras, ratificándose como una de las grandes promesas del boxeo colombiano y una figura emergente en la escena internacional del peso superligero.

Su camino hasta la consagración fue impecable. Llegó a la final con récord invicto de 13-0 y 11 nocauts. En su debut en el torneo detuvo por nocaut técnico en el segundo asalto al dominicano Elianel Guerrero; luego venció por decisión unánime al argentino Alan Crenz en una dura pelea de desgaste; repitió triunfo en las tarjetas ante el canadiense Spencer Wilcox y firmó su actuación más contundente en semifinales, al noquear en el primer round al sudafricano Ntethelelo Nkosi.

La final en Riad exigió inteligencia, paciencia y claridad táctica. Utria descifró la propuesta ofensiva del uzbeko, administró energías, castigó al cuerpo y marcó diferencias con contragolpes precisos al rostro.

🥊🏆 Carlos Utria es campeón

superligero del Grand Prix del WBC.

Victoria por decisión unánime ante Mujibillo Tursunov.



Soplaviento, Bolívar, en lo más alto 🇨🇴 pic.twitter.com/a4IyhzMKGw — Clarena Alvear G (@AlvearClarena) December 20, 2025

El veredicto de los jueces reflejó su solidez, su crecimiento como boxeador y el nivel que hoy lo proyecta a escenarios mayores dentro de la estructura del CMB.

Con este triunfo, Colombia suma un nuevo nombre ilusionante en el boxeo mundial. Carlos Utria ya dio un golpe sobre la mesa y ahora apunta, sin complejos, al cinturón del mundo.