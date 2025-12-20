Anthony Joshua volvió a subirse al ring y consiguió una victoria frente al youtuber Jake Paul en un combate disputado el pasado viernes en Miami, Estados Unidos.

Último adiós a Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador asesinado en Guayaquil

“Gracias, gracias, solamente gracias porque siempre estuvieron ahí”: Ospina a la hinchada del Nacional tras título de la Copa

Ampliación del estadio Metropolitano de Barranquilla ya fue adjudicada

El excampeón mundial de los pesos pesados necesitó seis asaltos para imponerse al estadounidense, que terminó con una doble fractura de mandíbula tras la pelea.

El británico, de 36 años, llegaba a este enfrentamiento luego de más de un año de inactividad, tras haber sido noqueado por Daniel Dubois en su última presentación.

Aunque partía como amplio favorito, el desarrollo del combate fue más lento y exigente de lo anticipado, debido en gran parte a la estrategia defensiva de Paul, quien optó por moverse constantemente y evitar el intercambio directo de golpes.

Durante los primeros rounds, Joshua tuvo dificultades para encontrar espacios claros y conectar golpes de poder, mientras su rival se concentró en esquivar y resistir. El público del Kaseya Center mostró signos de impaciencia ante el ritmo del enfrentamiento, que careció de acción sostenida en varios momentos.

La pelea comenzó a inclinarse claramente a favor de Joshua a partir del quinto asalto, cuando logró imponer su experiencia y potencia. Un golpe de izquierda provocó la primera cuenta para Paul, seguida poco después por una combinación que volvió a enviarlo a la lona. En el sexto round, el dominio del británico fue definitivo y el combate terminó tras una nueva caída en la esquina, lo que llevó al árbitro a detener la pelea.

Con este triunfo, Anthony Joshua suma una victoria importante en su regreso al cuadrilátero y mantiene abiertas las opciones para futuros combates de alto perfil. Entre ellos, se menciona la posibilidad de un enfrentamiento ante Tyson Fury en 2026, aunque aún no hay confirmación oficial.

Twitter has updated the like❤️ button after Anthony Joshua sent Jake Paul back to the influencer era 📉🥊



Tap to check pic.twitter.com/M07h8GGdfA — kushsingh (@AvadhrajSi18492) December 20, 2025

Por su parte, Jake Paul volvió a demostrar resistencia, pero también evidenció las limitaciones que enfrenta al medirse con boxeadores de élite.