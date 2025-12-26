El 2025 quedará grabado como un año luminoso para el deporte colombiano, un período en el que el talento, la disciplina y la perseverancia se alinearon para escribir algunas páginas memorables que serán difícilmente olvidadas.

Fue un año de consagraciones colectivas, como el dominio irrefutable en los Juegos Bolivarianos, la gran participación en los Juegos Panamericanos Juniors y el regreso de la selección Colombia a un Mundial de fútbol, pero también de hazañas individuales que confirmaron la aparición de nuevas figuras y la consolidación de referentes ya establecidos.

Atletas, futbolistas, boxeadores y pesistas llevaron la bandera tricolor a lo más alto, demostrando que el deporte nacional vive un momento de madurez y profundidad. Cada logro estuvo acompañado de historias de esfuerzo silencioso, de sueños construidos lejos de los reflectores y de victorias que inspiraron y se gozaron a rabiar en Barranquilla, como esa undécima estrella del Junior alcanzada en este segundo semestre del año de la mano del técnico uruguayo Alfredo Arias, todo un trabajador.

Este gran recorrido que realiza EL HERALDO por los mejores momentos del deporte colombiano en 2025 es, ante todo, un homenaje a quienes transformaron el sacrificio en gloria y convirtieron un año deportivo en una verdadera celebración.

La vallenata Natalia Linares, la heredera del atletismo colombiano

La atleta vallenata Natalia Linares logró una hazaña inédita en la historia del deporte base colombiano, al terminar tercera en el salto largo del Mundial de Atletismo categoría de mayores, celebrado en Tokio, Japón. El 14 de septiembre, Natalia alcanzó un registro de 6.92 metros, que se convirtió en marcas nacional y suramericana, para obtener la presea de bronce, la primera ganada por nuestro país, en esta competencia. En la final logró en su primer salto 6.76 m; en el segundo, 6.85, y en el tercero, 6.92 , que le permitió adjudicarse la medalla de plata, detrás de la estadounidense Tara Davis-Woodhall (7.13 metros), que ganó el oro, y la alemana Malaika Miambo (6.99 metros).

Colombia, campeón de los Juegos Bolivarianos 2025

Colombia se coronó campeón de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 y se quedó con el título general del certamen por cuarta vez consecutiva. El equipo nacional sumó 142 medallas de oro, 122 de plata y 77 de bronce, para un total de 341 preseas. Venezuela terminó segunda con 104 oros, 92 platas y 115 bronces, mientras que Perú completó el podio con 78 oros, 80 platas y 104 bronces.

Terceros en los Juegos Panamericnaos Juniors

Colombia terminó tercera en los Juegos Panamericanos Juniors, ratificando que tiene una nueva generación de oro en el deporte. Con la presencia de 211 atletas, el representativo criollo sumó 115 preseas, 48 de oro, 27 de plata y 40 de bronce. Por el Atlántico se destacaron deportistas como Nicolás Olivera, Marianis Salazar, Valentina Barrios, Marleth Ospino, Francisco Jaramillo, Enoc Marún, Sharid Fayad y Daniela Páez.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Los mejores momentos del deporte colombiano en 2025.

Junior festejó la undécima estrella; Santa Fe, la décima

Junior fue uno de los grandes ganadores en el fútbol colombiano en 2025, al coronarse campeón de la Liga II-2025. El equipo rojiblanco superó el grupo de la muerte, dejando en el camino a Nacional, América y Medellín, para instalarse en la final, donde aplastó al Tolima, al venció 4-0 en el global. Otro ganador del año en Colombia fue Santa Fe, campeón de la Liga I. Nacional se quedó con el premio de consolación: la Copa Colombia.

RONALD WITTEK/EFE

Año redondo para Luis Díaz: campeón en la Premier, figura del Bayern y referente de la Selección Colombia

El 2025 quedará marcado como uno de los años más importantes en la carrera de Luis Díaz. El exjugador del Junior celebró el título de la Premier League con el Liverpool. En la temporada liguera Luchito marcó 13 goles y dio cinco asistencias, siendo el segundo goleador del equipo. Esa gran actuación motivó al Bayern Múnich a pagar por él 70 millones de dólares. Díaz, en este medio año, ya es el segundo máximo anotador de la Bundesliga con ocho goles, dando, además, seis asistencias. En la Champions ha marcado tres goles. Díaz, además, se convirtió en el pilar de una selección Colombia que logró la clasificación al Mundial 2026.

Colombia regresa a un Mundial luego de ocho años

La selección Colombia logró este año la clasificación al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo dirigido por el DT Néstor Lorenzo terminó tercero en la Eliminatoria con 28 puntos, solo superado por Ecuador (29) y Argentina (38), líder indiscutido. El combinado patrio quedó ubicado en el Grupo K del Mundial 2026, junto a Portugal, Uzbekistán y una selección que vendrá del repechaje, entre Jamaica, Nueva Caledonia o la República del Congo.

La selección Colombia volvió a ser gran protagonista en el fútbol femenino a nivel continental y mundial

No ganaron, pero dieron de qué hablar, ratificando el crecimiento que viene mostrando nuestro fútbol femenino. La selección Colombia terminó como subcampeona de la Copa América, logrando la clasificación a los Juegos Olímpicos 2028, y alcanzando un tercer lugar en el Mundial sub-20 de la Fifa. El título que sí pudo celebrar nuestro país fue en el fútbol de los Juegos Bolivarianos 2025. Además, el Deportivo Cali se coronó subcampeón de la Copa Libertadores. Entre las jugadoras destacadas del año se encuentran, como siempre, Linda Caicedo, figura indiscutida de la Selección y el Real Madrid. Pero la que se llevó todos los focos fue Mayra Ramírez. La delantera fue pieza clave en el histórico triplete del Chelsea en Inglaterra, alzando la Women’s Super League, la FA Cup y la League Cup.

Caimanes, rey del béisbol colombiano en 2025

Caimanes de Barranquilla se coronó en enero campeón de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano al vencer 7-6 a Vaqueros de Montería en el séptimo y definitivo juego de la serie final de la temporada 2024-2025. Con el aliento y entusiasmo de su afición, los ‘Saurios’ terminaron de remontar la serie que perdían 3-1 y saborearon la gloria por segundo año consecutivo. Título 14 para la novena barranquillera y cuarto para el manager José Mosquera.

Yeison López brilla en el Mundial de Halterofilia

El pesista vallecaucano Yeison López, medallista de plata en los Olímpicos París 2024, ganó dos medallas de oro, en arranque y en total, y una de plata, en envión, en el Mundial celebrado en Forde, Noruega, en octubre pasado. En las dos consagraciones superó las marcas mundiales, con 177 kilos, en arranque, y 387, en total. Fue condecorado como el deportista del año en nuestro país.

¡El boxeo colombiano está vivo! Carlos Utria, campeón

El colombiano Carlos Utria hizo historia en Arabia Saudita. Con apenas 22 años, el púgil oriundo de Soplaviento, Bolívar, se coronó campeón welter junior del Grand Prix de Boxeo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras derrotar por decisión unánime al uzbeko Mujibillo Tursunov en la final disputada en Riad. Utria se impuso con tarjetas de 77-75, 77-75 y 78-74, en una pelea en la que mostró jerarquía, orden táctico y madurez.