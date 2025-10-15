Uno de los puntos bajo en el rendimiento de la selección Colombia en el empate a cero goles contra Canadá fue el volante Richard Ríos. El mismo jugador admitió después del encuentro que se debe mejorar, pero aseguró que para haber jugado con varios de los que no acostumbran se jugó bien.

“La verdad son sensaciones buenas, el primer partido fuimos muy superiores y en el segundo estuvimos con jugadores que nunca jugamos juntos, creo que no lo hicimos tan mal, claro que hay muchas cosas por mejorar y siempre tendremos margen para mejorar. Ahora debemos trabajar en nuestros clubes, tenemos otra fecha el mes que viene y esperemos nos volvamos a juntar y tener más oportunidades”, dijo Ríos.

Respecto a la convocatoria de algunos jugadores que no venían siendo habituales en los llamados a la selección, el actual volante del Benfica de Portugal señaló que espera poder seguir compartiendo en la cancha con ellos para ir mejorando en el juego.

“Todos los que vienen acá nuevos, el grupo los ayuda un poco, la verdad como decimos siempre, no tenemos un grupo, tenemos una familia y eso nos ayuda bastante dentro del terreno de juego. Toca seguir trabajando y ojalá podamos volver a jugar juntos los que jugamos hoy y así nos entendamos mucho más”, dijo.

