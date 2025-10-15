La selección Colombia completó la doble fecha Fifa de partidos amistosos empatando sin goles ante Canadá, en encuentro que se llevó a cabo en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison (Nueva Jersey), Estados Unidos.

Luego del compromiso, el director técnico del combinado nacional, Néstor Lorenzo, dio un balance de lo que significó para él este partido y el anterio ante México.

En primera instancia, describió a la selección canadiense como un rival “muy duro, muy físico, al estilo europeo en su juego. No pudimos encontrar los circuitos y generar un buen fútbol en muchos espacios del partido. Hubo conclusiones importantes que tenemos que sacar. Nos interrumpieron las salidas muy bien, muchas veces con faltas en demasía”.

Con respecto a los jugadores, apuntó: “El balance es positivo, hoy había planificado muchos cambios de antemano. Creo que eso no nos favoreció en el sentido de la cabeza del jugador. Lucho sabía que iba a salir, James sabía que iba a entrar, Yaser también. El hecho de haber planificado y haberlo conversado con ellos, no nos ayudó en el sentido de la concentración total que merece un partido, de la entrega total de cada minuto en campo. Las conclusiones las vamos a ir sacando. Ya tengo un vivo, una sensación, pero quiero ver mejor las acciones de cada uno. Costó armar las sociedades que imaginábamos. Típico de un equipo que se retoca de un partido a otro”.

En conclusión dijo que se iba satisfecho con lo que vio en los dos partidos, en cuanto a los recambios que pueda tener en el Mundial 2026.

“Son fiables las evaluaciones porque yo trato de armar un contexto similar. Si juega Juanfer, que esté Lucho Díaz, que tenga un 9, una disposición parecida a la que encuentra James en el equipo. Tenemos dos equipos de categoría. Podemos contar con dos equipos de categoría para competir a buen nivel. Eso me deja conforme”, dijo.

Al ser cuestionado sobre James Rodríguez, quien se le notó molesto cuando terminó el partido, dijo: “No hablé con James. Él siempre quiere ganar, no sé si será por eso. Imagino que sí”.

También se le preguntó sobre en qué porcentaje ve a la su selección de cara al Mundial.

“Es difícil. Cada vez que nos juntamos sentimos que crecemos. No es fácil poner a dos compañeros nuevos y que la rompan. Tratamos de generar un contexto favorable, pero las sociedades necesitan tiempo de práctica. Jugamos el sábado y martes, muy pegados, ellos tenían un día más de descanso y nosotros tuvimos que regular las cargas porque los jugadores vuelven a Europa y juegan en dos días y no quiero que pase nada con ellos. Fuimos conscientes de equilibrar los esfuerzos de todos”, aseveró.