Las selecciones de Colombia y Canadá no se hicieron daño este martes e igualaron 0-0 en un partido amistoso jugado en el Sports Illustrated Stadium del pueblo estadounidense de Harrison (Nueva Jersey), donde hubo pocas emociones y mucho juego fuerte.

Los suramericanos, dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, aprovecharon para probar a varios jugadores y el experimento no le dio muy buen resultado al estratega, pues el equipo tuvo dificultades para crear peligro y asociarse bien.

Sin embargo, los canadienses tampoco hicieron mucho daño en ataque y ambos equipos le quedaron debiendo emociones a la multitud que llegó hasta el Sports Illustrated Stadium.

Los norteamericanos impusieron condiciones en los primeros minutos con la presión alta que ejercieron sobre la salida de los cafeteros, que tuvieron muchas dificultades para hilvanar secuencias de pases e hicieron llegar muy pocos balones al goleador Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

Ángel Colmenares/EFE Kevin Serna (d) de Colombia disputa el balón con Niko Sigur de Canadá en un partido amistoso en el estadio Red Bull Arena, en Nueva Jersey (Estados Unidos).

El equipo de Jesse Marsch empezó a asociarse principalmente por el costado derecho, donde el volante Tajon Buchanan se convirtió en un dolor de cabeza para la defensa por su movilidad.

No obstante, la presión alta y el trabajo de Buchanan no tuvieron efectos positivos en los ataques, pues pesaron poco los delanteros Jonathan David y Tani Oluwaseyi, completamente controlados por los centrales colombianos Jhon Lucumí y Davinson Sánchez.

Las imprecisiones y el juego brusco marcaron el ritmo de un primer tiempo en el que ninguno de los dos equipos tuvo oportunidades claras de anotar y los porteros Álvaro Montero y Dayne St. Clair.

En el segundo tiempo, el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, dio ingreso a James Rodríguez para tratar de tener más el balón, pero su equipo aún tuvo muchas dificultades para crear oportunidades.

Con el paso de los minutos, tanto los norteamericanos como los cafeteros se relajaron y empezaron a dejar espacios.

Así fue como llegó la primera oportunidad clara del partido al 56 en un contragolpe letal liderado por Cucho Hernández, que habilitó a Luis Díaz que en el mano a mano sacó un derechazo que pasó rozando el palo izquierdo de St. Clair.

Canadá, por su parte, siguió haciendo daño por la derecha con Buchanan y empezaron a aparecer más David y Oluwaseyi, aunque tampoco estuvieron del todo claros y fueron controlados por una organizada defensa colombiana.

Al minuto 75, cuando había pocas emociones en el partido, David anotó en una jugada muy rápida, pero el juez estadounidense Guido González anuló el gol porque en la jugada previa Jacob Shaffelburg, quien hizo la asistencia, estaba en fuera de juego.

Al final, Rafael Santos Borré tuvo una oportunidad para Colombia y el lateral derecho Andrés Román otra con un remate que se estrelló en el palo, lo que casi hace celebrar a los sudamericanos que llenaron el estadio.

Pese a eso, ninguno de los dos equipos le hizo daño al otro y el partido terminó 0-0.