Un gol de Daniel Socarrás en el minuto 92 le permitió a la Selección Atlántico Sub 17 ganarle 4-3 un duro partido a Valle del Cauca en el estadio Romelio Martínez, en el duelo de la penúltima fecha del cuadrangular final del Campeonato Nacional de Fútbol.

Ebaldo Pérez, Brainer Pino y Jairo Torres marcaron los otros goles para este triunfo que le permite al cuadro atlanticense seguir en el primer lugar con 12 puntos, a la espera de que se complete la jornada este martes cuando Antioquia visite a Bogotá.

El primer gol de la mañana en Barranquilla llegó al minuto 16, en una acción en la que Philippe Oviedo le dio una gran asistencia a Ebaldo filtrando el balón entre los dos centrales, Pérez recibió en el borde del área y el mismo control con su pie derecho le sirvió para eludir al arquero, para luego definir de zurda con el arco vacío.

Los visitantes, que estaban obligados a ganar para seguir con vida, empataron al 23’ a través de Kevin Suárez, quien con un tiro con su pie derecho venció al portero Luis Contreras. Fue el primer tanto que recibió Atlántico en casa en esta fase final.

Pero apenas un minuto después los locales volvieron a tomar ventaja en el marcador con el 2-1. Ebaldo cobró un tiro de esquina en corto con Andrés Schmalbach, quien lanzó un centro que Brainer Pino conectó con su cabeza para colgar al guardameta metiendo el balón cerca del ángulo superior izquierdo.

Los vallecaucanos igualaron otra vez al 34’ con una anotación de Juan Arizala.

A la fiesta del gol se sumó al minuto 40 el goleador Jairo Torres. Pino eludió a un rival por la banda derecha y envió un centro al área, donde el ‘9’ anticipó a un zaguero y con un cabezazo logró el 3-2. Fue su quinto tanto en el cuadrangular, igualando a su compañero Ebaldo.

El conjunto local quedó con 10 futbolistas al minuto 71 por la expulsión de Schmalbach. Y al 74’ los vallecaucanos marcaron el 3-3. Frank Martínez desde fuera del área sacó un derechazo que se desvió en el central Adrián Ospino y le dobló las manos al arquero.

El seleccionado dirigido por Gian Carlos Torres siguió atacando porque necesitaba la victoria, que llegó en los pies de su lateral derecho Socarrás. El jugador del Barranquilla

FC tomó la pelota desde la mitad de la cancha, avanzó, gambeteó a un defensor y con un derechazo rasante al palo izquierdo anotó un importantísimo gol.

Atlántico por ahora es líder con 12 puntos, 15 goles a favor y 7 en contra. Antioquia, que tiene un partido menos, es segundo con 9 unidades, 11 tantos anotados y 6 recibidos. Valle y Bogotá ya no tienen chances de lograr el título.

El campeón se definirá en la última jornada, cuando Atlántico visite a los bogotanos y los antioqueños reciban a los vallecaucanos.