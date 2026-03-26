En un procedimiento adelantado por unidades de la Policía Metropolitana de Montería, a través del Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales, y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), fueron recuperadas 207 hicoteas vivas.

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Además la operación permitió la captura de los dos ciudadanos que tenían los animales dentro de unos costales y a su vez en unos recipientes plásticos de gran tamaño.

El hallazgo se produjo en desarrollo de una diligencia de registro y allanamiento liderada por la Sijin en el corregimiento Berástegui, jurisdicción del municipio de Ciénaga de Oro.

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Esta acción permitió detectar 10 ejemplares más que ya habían sido sacrificados y cerca de 100 huevos, “lo que evidencia un impacto considerable sobre esta especie y su ciclo reproductivo en la región”.

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Los capturados quedaron a órdenes de la Fiscalía y responden por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, al tiempo que las 207 hicoteas recuperadas fueron entregadas a la CVS para la atención especializada y valoración médico-veterinaria con el objeto de determinar su estado de salud y eventual reintegro a su hábitat natural.