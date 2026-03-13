El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, destacó la expedición de los decretos por parte del Gobierno Nacional que permiten flexibilizar el uso de algunas rentas de destinación específica de municipios y departamentos.

Leer más: Se apagó el Sonido Bestial

Esta medida, según el mandatario monteriano, abre nuevas posibilidades para fortalecer la respuesta ante la emergencia y acelerar la recuperación de los territorios afectados por los frentes fríos.

Kerguelén García, valoró esta decisión como una respuesta oportuna al llamado que venían haciendo los mandatarios locales y regionales frente a la necesidad de contar con herramientas extraordinarias para enfrentar una situación sin precedentes.

“El Gobierno Nacional atendió nuestro llamado como mandatarios y expidió decretos que permiten flexibilizar el uso de algunas rentas de destinación específica de los municipios y departamentos para seguir enfrentando la emergencia que hemos atendido desde el día uno. Con esta decisión Montería fortalece su capacidad institucional para responder a la emergencia, avanzar en la recuperación temprana y seguir construyendo soluciones para que las familias afectadas puedan retornar a la normalidad lo antes posible”, expresó el mandatario.

Kerguelén agradeció al presidente de la República, Gustavo Petro, y a las entidades del orden nacional por escuchar a los territorios y comprender la magnitud de la situación que enfrentan miles de familias.

Ver también: ‘Fabián’, vinculado al crimen de las hermanas Hernández en Malambo, murió en medio de un operativo policial en Maracaibo

“Agradezco al presidente Gustavo Petro y a todas las entidades del Gobierno Nacional, especialmente al Ministerio de Hacienda, por escuchar a los territorios y entender que situaciones extraordinarias como las que vivimos requieren medidas extraordinarias”, señaló.

Advirtió que los efectos de la emergencia no solo han impactado la infraestructura y las condiciones de vida de las comunidades, sino que también han dejado profundas afectaciones sociales, económicas y ambientales que requieren una intervención sostenida y decidida.

“Los efectos que dejó esta emergencia, especialmente en la economía de muchos hogares y negocios, así como en nuestro entorno ambiental, son cicatrices que debemos ayudar a sanar”, manifestó.

Le sugerimos: Cuerpo de la cigüeña jabirú presenta “signos de presunto maltrato”

En ese sentido, explicó que la administración municipal ya viene avanzando en un plan de atención y recuperación con los recursos disponibles, pero que esta nueva decisión del Gobierno Nacional permitirá acelerar muchas de las acciones que hoy demanda la ciudad, especialmente en los barrios y sectores más afectados.

Finalmente, el mandatario aseguró que la utilización de estos recursos se hará con total responsabilidad, transparencia y enfoque social, priorizando a las comunidades que más lo necesitan.