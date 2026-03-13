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Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, destacó la expedición de los decretos por parte del Gobierno Nacional que permiten flexibilizar el uso de algunas rentas de destinación específica de municipios y departamentos.

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Esta medida, según el mandatario monteriano, abre nuevas posibilidades para fortalecer la respuesta ante la emergencia y acelerar la recuperación de los territorios afectados por los frentes fríos.

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Kerguelén García, valoró esta decisión como una respuesta oportuna al llamado que venían haciendo los mandatarios locales y regionales frente a la necesidad de contar con herramientas extraordinarias para enfrentar una situación sin precedentes.

El Gobierno Nacional atendió nuestro llamado como mandatarios y expidió decretos que permiten flexibilizar el uso de algunas rentas de destinación específica de los municipios y departamentos para seguir enfrentando la emergencia que hemos atendido desde el día uno. Con esta decisión Montería fortalece su capacidad institucional para responder a la emergencia, avanzar en la recuperación temprana y seguir construyendo soluciones para que las familias afectadas puedan retornar a la normalidad lo antes posible”, expresó el mandatario.

Kerguelén agradeció al presidente de la República, Gustavo Petro, y a las entidades del orden nacional por escuchar a los territorios y comprender la magnitud de la situación que enfrentan miles de familias.

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“Agradezco al presidente Gustavo Petro y a todas las entidades del Gobierno Nacional, especialmente al Ministerio de Hacienda, por escuchar a los territorios y entender que situaciones extraordinarias como las que vivimos requieren medidas extraordinarias”, señaló.

Advirtió que los efectos de la emergencia no solo han impactado la infraestructura y las condiciones de vida de las comunidades, sino que también han dejado profundas afectaciones sociales, económicas y ambientales que requieren una intervención sostenida y decidida.

“Los efectos que dejó esta emergencia, especialmente en la economía de muchos hogares y negocios, así como en nuestro entorno ambiental, son cicatrices que debemos ayudar a sanar”, manifestó.

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En ese sentido, explicó que la administración municipal ya viene avanzando en un plan de atención y recuperación con los recursos disponibles, pero que esta nueva decisión del Gobierno Nacional permitirá acelerar muchas de las acciones que hoy demanda la ciudad, especialmente en los barrios y sectores más afectados.

Finalmente, el mandatario aseguró que la utilización de estos recursos se hará con total responsabilidad, transparencia y enfoque social, priorizando a las comunidades que más lo necesitan.

Alcaldía de MonteríaAlcaldía de Montería acelera la atención y recuperación por la emergencia.