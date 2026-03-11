El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García; el presidente de Avianca, Gabriel Oliva; el vicepresidente de Operaciones de la aerolínea, Felipe Gutiérrez, y la gerente de Asuntos Gubernamentales de la compañía, María Alejandra Sánchez, sostuvieron este miércoles 11 de marzo una reunión para analizar nuevas oportunidades de conectividad aérea internacional desde Montería.

Se trata de fortalecer las rutas aéreas desde y hacia Montería, y para ello plantearon la realización de un estudio de mercado que permita evaluar la viabilidad de nuevas rutas internacionales que le permitirían a la ciudad integrarse con uno de los principales centros de conexiones aéreas del continente y ampliar las oportunidades de turismo, comercio e inversión.

Además de la posibilidad de generar incentivos a través del Estatuto Proinversión, con el objetivo de acompañar y respaldar a las aerolíneas que decidan apostar por nuevas rutas desde Montería.

“La administración municipal continúa gestionando alianzas con el sector empresarial y la industria aérea para fortalecer la competitividad de Montería, mejorar su conectividad y abrir nuevas puertas para el desarrollo económico del territorio”, puntualizó el mandatario monteriano.

En el encuentro también participaron Daniel Patrón, secretario General, y José Nicolás Barrios, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Montería.