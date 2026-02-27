Desde este jueves 26 de febrero y hasta el domingo 1º de marzo se realiza la Feria Solidaria de Emprendedores Damnificados en la Plazoleta Central del Centro Comercial Nuestro, en la ciudad de Montería.

Leer también: Córdoba vive un segundo día en Anato con una masiva asistencia de visitantes

Esta vitrina congrega a 32 emprendimientos locales de familias damnificadas que hoy trabajan por salir adelante a través de sus propios negocios.

Durante los cuatro días de la Feria los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos como plantas, artesanías, postres, ropa, accesorios y mucho más, todos elaborados por emprendedores del municipio que han convertido la adversidad en una oportunidad para reinventarse y fortalecer sus proyectos productivos.

José Nicolás Barrios, secretario de Desarrollo Económico de Montería, destacó que esta feria hace parte de la estrategia de reactivación económica que lidera la administración municipal en cabeza del alcalde Hugo Kerguelén García.

“Desde la alcaldía de Montería estamos comprometidos con generar espacios reales de comercialización para nuestros emprendedores, especialmente para quienes han sido afectados por la emergencia. Esta feria no solo impulsa sus ventas, sino que les devuelve confianza, visibilidad y oportunidades”, expresó Barrios.

Por su parte, la gerente de Emprendimiento, Ana María López, resaltó el impacto social de esta iniciativa indicando que “detrás de cada stand hay una historia de esfuerzo. Queremos que los monterianos conozcan estos productos, pero sobre todo que conozcan a las personas que están trabajando con determinación para salir adelante. Comprar aquí es un acto de solidaridad que transforma vidas”, afirmó.