El stand de Córdoba continúa consolidándose como uno de los espacios más dinámicos de la Vitrina Turística de Anato 2026. En su segundo día de agenda, el departamento tiene en escena una programación permanente de experiencias artísticas, gastronómicas y culturales que conectan a los visitantes con la identidad de nuestro territorio.

Una de las grandes apuestas de Córdoba es la zona de experiencias, donde desarrollan diversas temáticas que integran muestras culturales, degustaciones y presentaciones que exaltan la riqueza de las subregiones. Este espacio permite que operadores, empresarios y visitantes vivan a Córdoba a través de los sentidos.

El Clúster de Turismo de Córdoba lidera este jueves la experiencia “El Caribe de los sentidos”, una estrategia que promociona a los municipios Montería, Lorica y Tierralta a través de la gastronomía como el elemento diferenciador.

Con esta agenda Córdoba demuestra que su apuesta en Anato 2026 no es solo promocional, sino estratégica: conectar cultura, territorio y empresa para que el turismo continúe siendo el gran jalonador del desarrollo económico del departamento.